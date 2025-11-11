El mercado de criptomonedas opera levemente a la baja, con Bitcoin (BTC) recortando 3%. De esta forma, la principal criptodivisa del mundo se ubica en US$102.490, luego de haber rebotado hasta los US$106.000 durante la jornada del lunes, indica Binance. Por su parte, Ethereum también se debilita, y cae 3,9% hasta los US$3.406.

Por su parte, las altcoins anotan mayoría de pérdidas. Hyperliquid se derrumba 6,9%, seguida de Solana (Sol) cede 5,9%, XRP baja 5,4%, Dogecoin (DOGE) pierde 4,1% y BNB resta 3%.

Un mercado falto de señales

Solo un leve repunte se notó durante la jornada del lunes, cuando un principio de acuerdo entre republicanos y demócratas indicaban el fin del cierre más largo de la historia de Estados Unidos. Sin embargo, BTC retrocedió incluso cuando el interés por el riesgo en general se vio respaldado por la aprobación por parte del Senado estadounidense, con un proyecto de ley que proponía ponerle punto final a este tema. El mismo proyecto será considerado por la Cámara de Representantes el miércoles, en la que la mayoría republicana señaló que aprobará la medida.

Esta noticia dio tan solo un apoyo limitado a la principal criptodivisa, mientras que los inversores impulsaron otros activos de riesgo, como acciones. Específicamente el segmento tecnológico atrajo más capital.

Por otra parte, Strategy reveló que había comprado 487 monedas esta semana —un costo de US$47,5 millones , la cual elevó las tenencias totales de BTC de la empresa a 641,692 monedas. De esta forma, la cantidad de bitcoins en manos de la empresa representa más del 3% del suministro total de la moneda de 21 millones.

Sin embargo, la presión que tiene el mercado pesó más que la inversión de la empresa líder en estrategia de tesorería de BTC a nivel mundial. En ese sentido, se mostró poco entusiasmo por parte de la moneda líder, mientras que se espera por alguna señal más fuerte que provoque una tendencia alcista sostenida.

Fuente: Ámbito