Franco Colapinto no deja de ser noticia, y no solo por su talento al volante de un monoplaza de Fórmula 1. El piloto argentino, que ya se encuentra en Shanghái para disputar la segunda fecha de la temporada, revolucionó las redes sociales con un paseo por la ciudad que tuvo de todo: desde el "evangelismo" de la cultura argentina hasta un choque náutico que desató las carcajadas de sus acompañantes.

En la previa del Gran Premio de China, Franco decidió relajarse recorriendo los canales de la ciudad. Sin embargo, parece que las dimensiones de la lancha le jugaron una mala pasada. Mientras conducía a baja velocidad, intentó pasar por debajo de un puente, pero calculó mal la altura. En el video viralizado se escucha el impacto seco del techo de la embarcación contra el cemento, un error de cálculo que el propio piloto tomó con humor.

Publicidad

Messi, mate y desconcierto oriental

Pero las andanzas del pilarense no terminaron ahí. Fiel a su estilo desfachatado, Colapinto caminó por las calles de Shanghái con su infaltable termo ploteado con referencias albicelestes. En un intento por conectar con los ciudadanos locales, empezó a lanzar palabras clave: “Messi”, “Argentina”, “Dios” y “Gol”.

La respuesta no fue la esperada. Las caras de desconcierto de los transeúntes chinos, que no lograban descifrar de qué hablaba aquel joven entusiasta, convirtieron la escena en un momento bizarro que sus seguidores no tardaron en celebrar. "No saben quién es el 10", bromeaban en los comentarios.

Publicidad

La hora de la verdad en la pista

Más allá de las anécdotas, Colapinto tiene la mira puesta en el domingo. Tras un debut sólido, el argentino buscará sumar puntos importantes en un circuito técnico y exigente. La actividad oficial comenzará este viernes con las prácticas y la clasificación Sprint.

Cronograma del GP de China (Hora Argentina):

Viernes 13: Prácticas libres (00:30) y Clasificación Sprint (04:30).

Sábado 14: Carrera Sprint (00:00) y Clasificación principal (04:00).

Domingo 15: Gran Premio de Shanghái (04:00).