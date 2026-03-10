El acuerdo secreto entre Evangelina Anderson e Ian Lucas tras el escándalo

La tensa disputa entre Evangelina Anderson e Ian Lucas habría llegado a un final negociado el 9 de marzo de 2026 para detener la exposición. Según informó Paula Varela en Intrusos, los protagonistas establecieron una tregua: “En el día de hoy hay un pacto de no hablar el uno del otro, hubo una comunicación con otra persona, porque ellos no hablan cara a cara y ella está bloqueada de todos lados”.

Esta decisión se fundamenta en el estado anímico del influencer, ya que “lo que me dicen es que Ian quiere bajar los decibeles porque no está bien, no está pasando un buen momento. Está tratando de salir de la exposición porque todo esto no le está pegando bien en sus estados de ánimo”.

Sobre su falta de experiencia, la periodista agregó que el joven “no está acostumbrado a toda esta exposición mediática y no saber cómo manejarse lo alteró un poco. Entonces, eligió no hablar más de ella”.

Durante el debate, Marcela Tauro observó que Ian ya intentaba alejarse, pero remarcó: “Él hace rato había elegido eso, pero el tema fue lo siguiente: como Marixa y Evangelina están juntas en un panel parece que lo boludearon, él subió el posteo y ahí capaz tendría que haber bajado un cambio”.

Tauro fue severa con Anderson al señalar que “la que peor queda en esta historia es Evangelina, porque es la que mejor conoce el juego. Uno tiene que ser responsable con la gente que anda, ella tiene un hijo grande y no le gustaría que boludeen a su hijo”. Además, comparó la situación con episodios previos: “Siempre termina mal, terminó mal con Demichelis y con Ian Lucas”.

Anderson, por su parte, desmintió cualquier vínculo amoroso, a pesar del descargo de Gustavo, el padre de Ian, que puso en duda sus palabras. La modelo fue tajante: “No puedo reconocer un vínculo que para mí no pasó, para mí no fue más que un compañero de trabajo. Me ponen en el lugar de tener que blanquear algo que para mí no pasó”.

Sobre la filtración de material privado, expresó: “Ayer hablaba con mis amigas y no fue así, pero si hubiese sido, que una persona salga con fotos a decir todo esto no me gusta, ¿nadie habla de eso? Para mí no fue una relación”. Incluso sugirió consultar a su entorno laboral: “Contaron cosas que no son ciertas sobre un romance, pueden preguntarle a cualquiera de mis compañeros de MasterChef qué vieron de nosotros y nada que ver”.

La modelo también confesó el impacto familiar de la crisis: “He pasado tantas cosas que para mí esto es algo más. Hasta me relacionaron con un señor casado de la Selección. Acá, si fuera cierto somos dos personas adultas y solteras. Hoy estuve hablando con mi hijo mayor y no está bueno. No me siento cómoda, le tengo que explicar algo que para mí es insignificante”.

Con determinación, aclaró su postura personal: “Yo fui clara y sincera desde un principio, siempre dije que estoy soltera y sanando. Siempre dije lo mismo, en y fuera de cámara. Fue una persecución, todos los medios intentando que yo diga algo que no fue así, porque yo no lo sentí de esa manera”. Para concluir, cuestionó la actitud de Lucas: “¿Cómo puede ser que un hombre salga a mostrar una foto? Tengo unos intereses muy diferentes a los suyos”.