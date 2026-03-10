Chechu Bonelli no se oculta más y confirmó su romance con el ex de una famosa

Chechu Bonelli atraviesa un presente de profundas transformaciones tras su separación de Darío Cvitanich en 2025. Luego de que se viralizara una imagen a los besos con Facundo Pieres en la fiesta de Año Nuevo de Tommy Muñoz en Punta del Este, donde el polista la buscó en el sector VIP y no se despegaron en toda la noche, la conductora rompió el silencio con Intrusos.

Sobre su realidad actual, aseguró: “Estoy espléndida, volvió la sonrisa por suerte. Ya es una vida nueva sin lugar a dudas, con muchos cambios por delante”. Esta nueva etapa incluye un regreso a los medios sobre el cual adelantó: “Estoy muy bien, la semana que viene arranco con el streaming, voy a hacer dupla con Agustín 'Cachete' Sierra, ya está confirmadísimo”.

El vínculo con el deportista, analizado por Paula Varela y Rodrigo Lussich, marca un reencuentro, dado que ella fue la primera mujer con la que él salió en el medio cuando eran jóvenes, previo a sus noviazgos con Paula Chaves y Zaira Nara. Incluso, Chaves confirmó que Bonelli la contactó para no perder la amistad ante este nuevo escenario.

Al ser consultada por el material viralizado, la periodista, en la nota de Valentina Ferrari Testa, optó por una postura cauta: “Trato de ponerle pecho a todo y mirarlo de manera positiva, trato de que todos los cambios sean para mejor. En eso estamos, trato de ser positiva”. Respecto a su situación sentimental, fue contundente: “Está todo más que bien, mi corazón está muy contento, no voy a dar mucho detalle, pero estoy muy bien. Pulgar arriba en el amor”. De esta forma, se aleja de la tristeza tras su ruptura con el padre de sus hijas, quien defendió a Ivana Figueiras señalando que “tendría que haber frenado” en su charla con la modelo.