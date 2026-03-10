Un evento de exhibición automovilística en la localidad de El Soberbio, en la provincia de Misiones, terminó en un grave incidente cuando una camioneta perdió el control y atropelló a varios espectadores que presenciaban la actividad. El hecho ocurrió durante una jornada dedicada a maniobras de vehículos 4x4 en un circuito de barro conocido como “trompódromo”.

Según se pudo ver en los videos difundidos en redes sociales, el conductor realizaba maniobras de derrape cuando el vehículo, una camioneta Ford Ranger, se desvió del recorrido, subió un terraplén y avanzó directamente hacia el sector donde estaba el público. Las personas se encontraban a pocos metros del circuito y separadas apenas por una cinta de peligro.

Publicidad

El impacto provocó escenas de pánico entre los asistentes, quienes rápidamente se acercaron para auxiliar a los heridos e incluso revisaron debajo del vehículo para descartar que alguien hubiera quedado atrapado. A pesar de la violencia del choque, hasta el momento no se registraron víctimas fatales, aunque varias personas sufrieron lesiones leves.

El accidente ocurrió en un predio ubicado a un costado de la ruta costera provincial 2, en la zona de Capín Largo, donde se había organizado una exhibición de destreza con camionetas y tractores. El evento incluía también música, juegos y premios para participantes y asistentes, lo que atrajo a una gran cantidad de público.

Publicidad

Tras la difusión del video del incidente, se reavivó el debate sobre la falta de medidas de seguridad en este tipo de encuentros, ya que no había barreras de contención ni una distancia adecuada entre la pista y los espectadores, lo que facilitó que el vehículo pudiera impactar contra el público.