Eliminación en MasterChef Celebrity: se fueron La Joaqui y Chino Leunis

La noche de eliminación del 9 de marzo de 2026 en MasterChef Celebrity resultó determinante para el futuro de la competencia, enfrentando el debut televisivo de Guido Kaczka. En este marco, los cocineros debieron preparar un lomo wellington, definido por los jueces como el plato más difícil de la temporada. Mientras que el Turco Husaín —quien previamente había estado al borde del colapso— y Emilia Attias lograron los mejores platos y fueron animados por Donato de Santis para la última semana, el Chino Leunis, La Joaqui y Sofi "la Reini" Gonet quedaron en la cuerda floja.

Finalmente, la producción decidió que Gonet se uniera a sus otros siete compañeros, provocando la salida de Leunis y la cantante, ambos participantes sumamente queridos por el público y el jurado.

Ante la noticia, Ian Lucas, amigo cercano de la artista, expresó que “es un baldazo de agua fría”, lamentando no cumplir la promesa de llegar juntos a la final, aunque aseguró que buscará ganar por ella.

Entre lágrimas y frente a Wanda Nara, la cantante se sinceró: “No me veía en la final porque tengo serios problemas de autoestima, de la autopercepción de lograr lo que me propongo en fin. Después de acá, me siento más capaz”.

Asimismo, reflexionó sobre su personalidad: “Se me da muy mal esto de la exteriorización, siento que se me vulnerabiliza todo eso que me impido ser. Sé que no es fácil lidiar con una persona como yo, tanto a nivel producción como equipo. Para mí también ha sido muy difícil lidiar conmigo misma”.

Para cerrar su paso por el programa, donde recientemente se vio el emotivo reencuentro de Maxi López con su familia, la artista agradeció el espacio para mostrar su verdadera identidad. “Este programa, en el que yo vine a Joaquina, que es una persona que no tiendo a presentar mucho porque la masividad me da miedo. Por alguna razón, siempre siento que no va a estar bien ser como soy. Les agradezco a todos acá por sacar todo encima que estaba cubriendo la mejor parte de mí, que es ser yo misma por primera vez”, concluyó emocionada.