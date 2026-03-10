Guillermo Coppola reveló el problema de salud que sufre tras ser internado de urgencia

Guillermo Coppola retomó su rutina tras una breve internación que despertó inquietud en su entorno. En la puerta de LA100 FM, donde trabaja con Guido Kaczka, el panelista conversó con el programa de streaming Ya fue Todo tras haber sido dado de alta.

Respecto a su estado, explicó que “fue un estudio que me tenían que realizar por un tema pulmonar, ya hay un diagnóstico y una medicación con un tratamiento”, algo que su hija Bárbara ya había adelantado al mencionar que se le realizaban estudios.

Sobre el origen de su cuadro, el también integrante de la sitcom Amplio y Luminoso junto a Leonora Balcarce y Lula Mangone, aclaró que “de esa época viene”, vinculándolo directamente al covid que padeció tiempo atrás.

Sobre las indicaciones médicas actuales, detalló que “hay que cuidarse, alimentación y mucho trabajo pulmonar, para eso tengo al kinesiólogo Eduardo Martínez, que lo tengo hace un tiempo y me da una mano muy grande”.

Ante la consulta sobre si debe guardar reposo, respondió con su humor característico: “Sí, pero ya reposaremos”. El representante, quien se había mostrado afectado por el escándalo del caso Maradona, concluyó enfatizando la importancia de la prevención y su actitud ante la recuperación: “Hay que hidratarse, cuidarse y hay que estar atento, los años pasan y no vienen solos. Le seguimos metiendo, no hay otra. Yo le meto actitud, energía positiva y mi vida es una vida de laburo, lo hice siempre”.