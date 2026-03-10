La guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán atraviesa su undécimo día con un escenario incierto y versiones contrapuestas sobre el posible final del conflicto. Mientras en Washington algunos funcionarios y analistas sostienen que los últimos ataques contra objetivos estratégicos iraníes marcarían el inicio de la etapa final de la confrontación, desde Medio Oriente aseguran que aún no hay señales claras de una desescalada.

En ese contexto, la Guardia Revolucionaria de Irán lanzó un mensaje directo hacia el presidente estadounidense, Donald Trump, y afirmó que será Teherán quien decida cuándo terminará la guerra. La declaración llegó luego de una serie de ataques y contraataques que se registraron en distintos frentes durante los últimos días.

Fuentes diplomáticas de la región indicaron que las negociaciones para alcanzar un alto el fuego continúan abiertas, aunque el desenlace dependerá en gran medida de la postura que adopte el liderazgo iraní tras los recientes bombardeos contra infraestructura estratégica del país.

El conflicto mantiene en alerta a la comunidad internacional, que observa con preocupación el riesgo de una escalada mayor en Medio Oriente. Distintos gobiernos y organismos internacionales impulsan gestiones diplomáticas para evitar que la guerra se prolongue o se extienda a otros países de la región.

En paralelo, también crece la atención sobre la figura de Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo iraní Alí Jamenei. Analistas internacionales lo señalan como una figura con creciente influencia dentro del sistema político y militar iraní, lo que aumenta las especulaciones sobre su rol en las decisiones estratégicas del país en medio de la crisis.