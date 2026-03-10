Un fuerte terremoto de magnitud 5,9 se registró durante la madrugada de este martes en el sur de Italia y fue percibido en distintas ciudades de la región. El movimiento sísmico tuvo su epicentro en el mar Tirreno, en la zona del Golfo de Nápoles, a pocos kilómetros de la isla de Capri.

Según los datos del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia (INGV), el sismo ocurrió cerca de las 00:03 hora local y tuvo una profundidad inusual de más de 380 kilómetros, lo que permitió que el temblor se sintiera en una amplia zona aunque con menor intensidad en superficie.

El movimiento generó alarma entre los residentes de Nápoles y otras localidades cercanas, donde muchas personas reportaron haber sentido la vibración durante varios segundos. A pesar del susto inicial, hasta el momento no se informaron víctimas ni daños graves, aunque las autoridades continúan evaluando el impacto del fenómeno.

Los organismos de protección civil italianos activaron protocolos de monitoreo para verificar posibles afectaciones en infraestructura, transporte y edificios históricos, especialmente en las zonas costeras cercanas al epicentro.