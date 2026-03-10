MAR10 Day: curiosidades del personaje que cambió la historia de los videojuegos

Este martes 10 de marzo no es un día cualquiera para los nostálgicos de los 8 bits ni para las nuevas generaciones de "gamers". En todo el mundo se celebra el MAR10 Day, una fecha que se convirtió en oficial no por un lanzamiento histórico, sino por el ingenio de los fanáticos en internet que notaron la similitud visual entre la abreviatura de la fecha y el nombre del héroe de Nintendo.

Desde 2016, la propia compañía japonesa adoptó el festejo, aprovechando la jornada para lanzar promociones, anuncios de nuevas películas y homenajes a Mario, un personaje que trascendió la pantalla de la consola para convertirse en un símbolo generacional presente en ropa, juguetes y hasta parques temáticos.

Del martillo a la llave inglesa

Aunque hoy todos lo identificamos con sus guantes blancos y su mameluco azul, el origen de Mario es bastante distinto al que imaginamos. Fue creado por el legendario Shigeru Miyamoto y su primera aparición data de 1981, en el juego Donkey Kong. Por aquel entonces, ni siquiera se llamaba Mario: su nombre era Jumpman (el hombre que salta) y su profesión no era la de fontanero, sino la de carpintero.

Su aspecto físico, hoy inconfundible, también fue fruto de la necesidad técnica de la época. En los primeros videojuegos, la limitación de píxeles hacía imposible dibujar una boca o cabello con realismo. Por eso, Miyamoto le dio un gran bigote para ocultar la boca y una gorra para evitar tener que animar el movimiento del pelo al saltar. Lo que nació como un "parche" gráfico terminó siendo la marca registrada de un ícono mundial.

Una franquicia sin límites

Con más de 200 títulos en su haber y cuatro décadas de vigencia, Mario ha demostrado ser el rey de la versatilidad. No solo protagonizó la revolución de las plataformas con Super Mario Bros, sino que redefinió los juegos de carreras con Mario Kart y los de aventura en 3D con joyas como Super Mario Galaxy y Odyssey.

Su frase "It’s-a me, Mario!" es quizás una de las líneas de diálogo más reconocibles de la historia, a la altura de cualquier gran frase del cine de Hollywood. Hoy, en su día, San Juan no es la excepción: las tiendas de tecnología y los coleccionistas locales aprovechan para desempolvar sus viejas consolas o disfrutar de los últimos lanzamientos en la Switch, recordando que, a veces, un simple carpintero de píxeles puede construir un imperio de felicidad.