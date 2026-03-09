Boca presentará un proyecto para construir una cuarta bandeja en el Estadio Alberto J. Armando. Esta nueva estructura se ubicará por debajo de los tres niveles actuales y aportará 6.000 asientos adicionales destinados exclusivamente a plateas. Con este cambio y el retiro definitivo de butacas en el sector K, la capacidad inicial del estadio pasará de 57.000 a 67.000 espectadores.

La logística de la obra incluye la instalación de 18 ascensores montados sobre pilotes en la zona lindera a las vías del tren. Para avanzar, el club ya envió documentación a Ferrosur y aguarda la aprobación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Los trabajos principales en la zona de la calle Irala y Pinzón comenzarían en junio, durante el receso por el Mundial 2026.

Antes de esa etapa, se concluirán las reformas en la Platea L, que incorporan nuevos pasillos, accesos, un patio de comidas y un gimnasio para socios en la calle Brandsen. Asimismo, el ingreso principal en Brandsen 805 será renovado con un vidriado y una pantalla LED de 30 metros.

El Master Plan integral de la gestión de Juan Román Riquelme apunta a un aforo futuro de 80.000 personas. Dicho plan contempla el desplazamiento del campo de juego hacia las vías, la instalación de un techo con pantalla 360 y la sustitución de los palcos sobre la calle Del Valle Iberlucea por 240 nuevas unidades.

Además, se prevé que la tercera bandeja pase a ser íntegramente sector popular para cumplir con las exigencias de butacas de la FIFA en otros sectores del estadio. El equipo no necesitaría mudar su localía durante esta primera fase de construcción.