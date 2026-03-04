Boca Juniors enfrenta esta noche a Lanús en el Estadio Ciudad de Lanús “La Fortaleza” por el partido postergado de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, con inicio programado a las 21:00 horas de Argentina y transmisión por ESPN Premium.

El equipo xeneize llega a este cruce con una racha de cuatro encuentros sin conocer la victoria, una situación que encendió las alarmas en La Boca y pone en tela de juicio la continuidad del director técnico Claudio Úbeda si no logra un resultado positivo ante un Lanús que viene motivado tras su reciente consagración en la Recopa Sudamericana.

En los últimos partidos por el torneo local, Boca acumuló empates y derrotas, incluyendo un 1-1 ante Gimnasia de Mendoza que despertó críticas de los hinchas en la Bombonera, que despidieron al equipo con silbidos y reclamos.

La urgencia por ganar no es sólo estadística: una victoria esta noche podría meter al equipo de nuevo entre los ocho mejores de la zona y darle un respiro a Úbeda, mientras que una derrota o un empate extendería las dudas en torno al rendimiento general del plantel.

Para Lanús, el compromiso ante Boca representa la continuidad de un momento positivo, con moraleja por el título internacional reciente y la posibilidad de consolidarse en posiciones de vanguardia si consigue un resultado favorable esta noche.

El árbitro designado para el encuentro es Darío Herrera, con Lucas Novelli en el VAR, y todos los ojos estarán puestos en el rendimiento del Xeneize, que necesita un triunfo para recuperar confianza y calma en su afición.