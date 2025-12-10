El Gobierno de San Juan avanzó en modificaciones a la Ley de Emergencia Hídrica luego de que las cámaras productivas elevaran un reclamo formal exigiendo respuestas ante la crisis de riego. La intervención del ministro de Producción, Gustavo Fernández, buscó desactivar un clima de tensión marcado por demoras en obras menores y falta de ejecución de fondos aportados por los propios regantes.

El funcionario explicó a DIARIO HUARPE que los cambios incorporados en la normativa apuntan a destrabar procesos internos del Departamento de Hidráulica. “Estas modificaciones facilitan los procedimientos administrativos vinculados a recursos provenientes de aportes directos de los productores”, indicó, detallando que esos fondos suelen destinarse a tareas urgentes como monda de canales, reparación de compuertas o instalación de reglas de medición. Según sostuvo, “la velocidad administrativa no estaba acompañando la urgencia de las soluciones que requiere el sector”.

El ministro también se refirió a los planteos vinculados por los productores, integrada por fondos aportados por las juntas de riego. “La ley vigente habilitaba el uso de recursos presupuestarios y partidas tradicionales, pero no contemplaba una vía ágil para utilizar recursos propios de los regantes. Esto derivaba en subejecución y demoras que estamos corrigiendo”, afirmó. Aseguró que los cambios en la Ley de Emergencia buscan precisamente habilitar intervenciones rápidas cuando las obras son pequeñas pero urgentes.

Frente a las críticas sobre el funcionamiento interno del organismo, Fernández sostuvo que la descentralización operativa de Hidráulica también será revisada. “El organismo trabaja con recursos presupuestarios, fondos provenientes de fideicomisos mineros y aportes de regantes. La falta de mecanismos más ágiles generaba dificultades, pero se están implementando disposiciones complementarias para asegurar que las decisiones tengan impacto inmediato en territorio”, señaló. Añadió que el gobernador instruyó medidas adicionales para acompañar la nueva dinámica.

Por último, el ministro reconoció que será necesario mejorar la coordinación con las cámaras productivas, aunque evitó precisar formatos o cronogramas. “Estamos evaluando esquemas de seguimiento para obras menores y tareas críticas de mantenimiento. La prioridad es que el circuito administrativo deje de ser un obstáculo”, expresó.

El reclamo de los productores sanjuaninos

Representantes de las principales cámaras productivas de San Juan presentaron una nota formal ante la Comisión de Agricultura y Hacienda de Diputados para reclamar acciones inmediatas frente a la emergencia hídrica. Exigieron participación directa en la planificación, transparencia presupuestaria y un plan de obras detallado que incluya mantenimiento, modernización y costos. También pidieron un informe comparativo con lo asignado y lo efectivamente ejecutado en 2025, discriminado por partidas.

Los productores remarcaron además que las juntas de riego incrementaron el canon de 10.000 a 80.000 pesos para financiar obras prioritarias, pero aseguraron que esos aportes no se traducen en intervenciones concretas. Señalaron que el circuito administrativo entre las juntas, el Departamento de Hidráulica y el Ministerio de Obras genera demoras críticas en un contexto de escasez de agua. Por ello solicitaron crear una mesa de trabajo permanente para evitar que los reclamos queden estancados en expedientes sin resolución.