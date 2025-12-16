Sociedad > Receta
Receta tradicional de huevos rellenos de Doña Petrona: paso a paso
POR REDACCIÓN
Los huevos rellenos se mantienen como un clásico en la mesa argentina, especialmente durante Navidad y Año Nuevo. Su sencillez, economía y versatilidad los convierten en una opción infalible: se preparan con anticipación, son frescos y desaparecen en minutos.
Doña Petrona, referente indiscutida de la cocina argentina, tenía su propia versión, basada en una preparación equilibrada y pasos precisos que aseguraban textura y sabor óptimos.
Receta para 4 personas
Ingredientes:
6 huevos
2 cucharadas de mayonesa
1 cucharadita de mostaza
1 cucharada de jugo de limón
1 cucharadita de aceite
Sal y pimienta a gusto
Pimentón dulce para espolvorear
Opcional: 1 cucharada de atún desmenuzado o jamón picado
Preparación:
Hervir los huevos en agua fría; al romper el hervor, bajar el fuego y cocinar 10 minutos.
Enfriar de inmediato en agua helada para cortar la cocción.
Pelar y cortar al medio a lo largo.
Extraer las yemas y pisarlas hasta formar un puré.
Mezclar con mayonesa, mostaza, jugo de limón y aceite; ajustar sal y pimienta.
Rellenar las claras con la mezcla usando cuchara o manga pastelera.
Espolvorear pimentón dulce y refrigerar hasta servir.
Los 3 secretos de Doña Petrona
Agua helada para cortar la cocción: evita marcas en las claras y facilita el pelado.
Yemas aireadas: un puré fino y esponjoso garantiza la textura cremosa del relleno.
Un chorrito de aceite al final: aporta brillo, sabor y evita que la mezcla se reseque en la heladera.
Con estos simples pasos y consejos, los huevos rellenos se transforman en un plato rendidor, elegante y delicioso, que mantiene viva la tradición culinaria argentina.
