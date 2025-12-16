Publicidad
Receta tradicional de huevos rellenos de Doña Petrona: paso a paso

Los huevos rellenos son un plato clásico de la cocina argentina, ideal para reuniones familiares y fiestas. Te contamos una receta con ingredientes simples, relleno cremoso y tres secretos para que queden perfectos.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Cómo hacer huevos y tomates rellenos livianos para estas Fiestas. (Foto ilustrativa)

Los huevos rellenos se mantienen como un clásico en la mesa argentina, especialmente durante Navidad y Año Nuevo. Su sencillez, economía y versatilidad los convierten en una opción infalible: se preparan con anticipación, son frescos y desaparecen en minutos.

Doña Petrona, referente indiscutida de la cocina argentina, tenía su propia versión, basada en una preparación equilibrada y pasos precisos que aseguraban textura y sabor óptimos.

Receta para 4 personas

Ingredientes:

  • 6 huevos

  • 2 cucharadas de mayonesa

  • 1 cucharadita de mostaza

  • 1 cucharada de jugo de limón

  • 1 cucharadita de aceite

  • Sal y pimienta a gusto

  • Pimentón dulce para espolvorear

  • Opcional: 1 cucharada de atún desmenuzado o jamón picado

Preparación:

  1. Hervir los huevos en agua fría; al romper el hervor, bajar el fuego y cocinar 10 minutos.

  2. Enfriar de inmediato en agua helada para cortar la cocción.

  3. Pelar y cortar al medio a lo largo.

  4. Extraer las yemas y pisarlas hasta formar un puré.

  5. Mezclar con mayonesa, mostaza, jugo de limón y aceite; ajustar sal y pimienta.

  6. Rellenar las claras con la mezcla usando cuchara o manga pastelera.

  7. Espolvorear pimentón dulce y refrigerar hasta servir.

Los 3 secretos de Doña Petrona

  1. Agua helada para cortar la cocción: evita marcas en las claras y facilita el pelado.

  2. Yemas aireadas: un puré fino y esponjoso garantiza la textura cremosa del relleno.

  3. Un chorrito de aceite al final: aporta brillo, sabor y evita que la mezcla se reseque en la heladera.

Con estos simples pasos y consejos, los huevos rellenos se transforman en un plato rendidor, elegante y delicioso, que mantiene viva la tradición culinaria argentina.

