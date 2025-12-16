Los huevos rellenos se mantienen como un clásico en la mesa argentina, especialmente durante Navidad y Año Nuevo. Su sencillez, economía y versatilidad los convierten en una opción infalible: se preparan con anticipación, son frescos y desaparecen en minutos.

Doña Petrona, referente indiscutida de la cocina argentina, tenía su propia versión, basada en una preparación equilibrada y pasos precisos que aseguraban textura y sabor óptimos.

Publicidad

Receta para 4 personas

Ingredientes:

6 huevos

2 cucharadas de mayonesa

1 cucharadita de mostaza

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharadita de aceite

Sal y pimienta a gusto

Pimentón dulce para espolvorear

Opcional: 1 cucharada de atún desmenuzado o jamón picado

Preparación:

Hervir los huevos en agua fría; al romper el hervor, bajar el fuego y cocinar 10 minutos. Enfriar de inmediato en agua helada para cortar la cocción. Pelar y cortar al medio a lo largo. Extraer las yemas y pisarlas hasta formar un puré. Mezclar con mayonesa, mostaza, jugo de limón y aceite; ajustar sal y pimienta. Rellenar las claras con la mezcla usando cuchara o manga pastelera. Espolvorear pimentón dulce y refrigerar hasta servir.

Los 3 secretos de Doña Petrona

Agua helada para cortar la cocción: evita marcas en las claras y facilita el pelado. Yemas aireadas: un puré fino y esponjoso garantiza la textura cremosa del relleno. Un chorrito de aceite al final: aporta brillo, sabor y evita que la mezcla se reseque en la heladera.

Con estos simples pasos y consejos, los huevos rellenos se transforman en un plato rendidor, elegante y delicioso, que mantiene viva la tradición culinaria argentina.