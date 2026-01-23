Branka Motos: la Justicia analiza si hubo defraudación penal o un conflicto contractual

La investigación por las presuntas estafas vinculadas a Branka Motors avanza bajo estricta reserva judicial mientras la Fiscalía analiza una gran cantidad de denuncias y documentación recolectada en los últimos días. Así lo confirmó el fiscal Guillermo Heredia, quien explicó que las primeras presentaciones fueron recientes y dieron lugar a la apertura de un legajo que se encuentra en plena etapa preliminar.

En este contexto, la unidad fiscal dispuso una serie de medidas de convicción consideradas necesarias para avanzar con la instrucción del caso. Entre ellas, se realizaron allanamientos, aunque el fiscal aclaró que el expediente permanece reservado para garantizar el resultado de las diligencias en curso.

Allanamientos y análisis de documentación

Consultado sobre el material secuestrado durante los procedimientos, Heredia evitó brindar precisiones y señaló que toda la evidencia está siendo analizada. Indicó que la Fiscalía se encuentra en una etapa de evaluación y ordenamiento de la información, debido al volumen de denuncias ingresadas.

Según detalló, se trata de más de un centenar de personas que se presentaron como presuntos damnificados, lo que obliga a un trabajo de sistematización para poder avanzar con definiciones fundadas.

Uno de los ejes centrales de la investigación es determinar la naturaleza de los hechos denunciados. En ese sentido, el fiscal explicó que, en caso de formalizarse la investigación penal, la Fiscalía no partirá de la existencia de un acto jurídico válido, sino de la hipótesis de una posible defraudación basada en el engaño a las personas damnificadas.

En contrapartida, si la denuncia fuera desestimada, las partes podrán continuar sus reclamos por la vía civil o ante organismos administrativos, como Defensa del Consumidor, en busca del cumplimiento de las obligaciones contractuales que consideren vigentes.

Sin incidencia de denuncias administrativas

Heredia remarcó que las presentaciones realizadas en ámbitos como Defensa del Consumidor no influyen en el análisis penal del caso. Aclaró que la investigación penal sigue una lógica propia y que la decisión final dependerá exclusivamente de los elementos de prueba que se reúnan durante esta etapa de análisis.

Ante la presencia de damnificados que se acercaron a Tribunales para conocer el estado de la causa, el fiscal reiteró que se están recibiendo testimonios, evaluando pruebas y llevando adelante las medidas necesarias para definir si existió una defraudación penal o un incumplimiento contractual.

Asimismo, al ser consultado sobre posibles vínculos de la empresa investigada con otras firmas, señaló que esa información forma parte de la instrucción y no puede ser divulgada por el momento.

Mientras tanto, la causa por las presuntas estafas vinculadas a Branka Motors continúa bajo análisis y reserva judicial, a la espera de definiciones que permitan establecer si los hechos denunciados constituyen un delito penal.