El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para hoy viernes 23 de enero una alerta amarilla por tormentas que comprende a al menos 12 provincias argentinas, advirtiendo sobre fenómenos de lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas intensas y posible granizo a lo largo de la jornada y en algunas regiones durante la noche.

La advertencia meteorológica busca alertar a la población sobre posibles condiciones inestables que podrían afectar tanto actividades al aire libre como la circulación por rutas y calles, recomendándose precaución ante tormentas, fuertes ráfagas de viento y descargas eléctricas.

El nivel amarillo implica que los fenómenos previstos pueden tener capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, aunque sin alcanzar los niveles de alerta más severos, como el naranja o rojo.

Entre las provincias con advertencias se encuentran sectores de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, entre otras; en varias de estas regiones se esperan precipitaciones moderadas a fuertes, ráfagas intensas y ocasional granizo a lo largo del día y hacia la noche.

Ante ese escenario, especialistas recomiendan a la población evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos sueltos, mantenerse informados por canales oficiales y circular con precaución si se transita por zonas afectadas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Las alertas del SMN se actualizan constantemente según la evolución del clima, por lo que se aconseja seguir las próximas emisiones oficiales para conocer los cambios en los rangos de cobertura y la intensidad de los fenómenos previstos.