El millonario regreso de Susana Giménez a Telefe: cómo es el acuerdo que firmó

Tras un 2025 de bajo perfil y escasas apariciones, el futuro de Susana Giménez en la televisión argentina se ha definido mediante un plan estratégico que la sitúa nuevamente en el centro de la pantalla de Telefe. La confirmación del rumbo profesional de la diva surgió tras una reunión virtual determinante con los directivos Darío Turovelzky y Federico Levrino. Este acuerdo ocurre en un contexto de cambios internos y rumores sobre un posible distanciamiento de la conductora con Marley.

El eje central de su retorno será el ámbito deportivo internacional. Según reveló el periodista Adrián Pallares, "Susana será la cara del Mundial, que se hará en Estados Unidos, México y Canadá, para Telefe y tendrá su debut el 11 de junio". El canal planea una presencia de alto impacto durante los 48 días de competencia: "Quieren que esté en el partido inaugural y en las coberturas. Lo están armando para que esté durante todo el mundial, que dura como 48 días".

Además de su rol en el Mundial 2026, la señal apuesta por recuperar el formato más clásico de la estrella mediante encuentros exclusivos con celebridades. "El segundo paso del año para Susana es hacer mano a mano o especiales, como le gusta hacer. Están buscando cuatro o seis figuras internacionales", detalló Pallares sobre la estrategia de producción.

En cuanto a las negociaciones económicas y su estatus en la industria, la diva mantuvo una postura ambiciosa. Durante las tratativas, Susana dijo: "Quiero ser la figura mejor paga de la televisión argentina". Tras sellar el trato satisfactoriamente, la conductora resumió el resultado de la gestión con una frase contundente: "lo logré". Con este movimiento, Telefe redefine el papel de su máxima figura, apostando a su prestigio para liderar los eventos más importantes del año.