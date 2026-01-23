De casarse tres veces a separarse, la historia de Facundo Arana y María Susini

La noticia de la ruptura entre Facundo Arana y María Susini conmovió al mundo del espectáculo tras 19 años de convivencia. Aunque la separación se hizo pública en 2022, los protagonistas ya venían procesando la decisión en la intimidad. Al ser consultado sobre el tema, el actor declaró: “Tenemos nuestras ideas y vueltas como en toda familia que se aprecie de serlo". Pese a que el vínculo se terminó, desde el entorno de la modelo aseguran que para ella la relación llegó a su fin, aunque se mantiene un trato cordial por sus tres hijos: India, Yaco y Moro.

La historia de la pareja comenzó en abril de 2007 durante un asado. Arana recordó aquel primer encuentro con emoción: "Cuando la vi, mi alma supo que era ella. Recuerdo haberla visto desfilar muchas veces, pero pensé eso cuando me la presentaron en un asado. Dos personas distintas que no tienen nada que ver entre sí, quisieron que la conociera. Ese día llegó lastimada porque se había caído patinando y la ayudé a sacarse unas astillas de la mano. Y fue ahí que me volví loco. Todo tiene sentido en la vida". En esa charla inicial, él fue directo sobre sus deseos: "mirá, yo quiero tener una familia", a lo que Susini respondió: "bueno, yo te voy a dar una familia".

Tras cinco años de relación, el actor planeó una propuesta matrimonial en el Everest, donde pensaba filmarse diciendo: "En este lugar tan hermoso, en el pico más alto del mundo, te pido que te cases conmigo". Sin embargo, tras sufrir un edema, debió realizar la propuesta a cinco mil metros de altura en un helicóptero, consultando: “En el lugar más lindo del mundo, ¿te querés casar conmigo?". El 20 de diciembre de 2012 concretaron la unión civil en Tigre y Arana lo celebró en redes: “Mi princesa es ahora mi reina”.

El matrimonio tuvo tres celebraciones, incluyendo una ceremonia religiosa y una boda íntima para sus hijos con temática de cuentos de hadas. “Fue mágico”, rememoró María sobre aquel evento donde su hija India les dijo: “Gracias por casarse para nosotros”. Sobre su decisión de casarse a los 40 años, Facundo reflexionó: “A los 40 uno no se casa equivocado; yo lo decidí el primer día que la miré a los ojos”, y sobre el festejo añadió: “Solo pedimos un abrazo”.

Incluso en 2018, la plenitud familiar seguía vigente para el actor, quien afirmaba: “No me puede pasar nada mejor que ver crecer a mis hijos. Es lo que soñé para mí: la familia, mis chicos, todos con salud, todos juntos”. No obstante, los caminos de ambos comenzaron a bifurcarse, culminando en una separación serena en 2022 que prioriza el bienestar de los hijos y el recuerdo de una etapa luminosa en sus vidas.