En Brasil, el consumo de bebidas alcohólicas ha sufrido una caída de hasta 50% en algunos establecimientos durante la última semana, según comunicó la Federación de Hoteles, Restaurantes y Bares del Estado de San Pablo (Fhoresp). Esta reducción abrupta se vincula a una serie de intoxicaciones masivas por metanol, atribuida al consumo de bebidas adulteradas, que ha generado alarma en varias regiones del país.

Valderi da Silva, propietario del bar Amarelinho das Batidas en el barrio de Itaim Bibi, expresó que “la demanda de bebidas espirituosas es mucho menor de lo normal, tanto que las ventas de estos productos han caído un 70 % en nuestro bar”. Además, señaló que incluso la venta de cerveza disminuyó debido a la reducción del público, afectando las ventas generales del local.

Enio Miranda, director de planificación estratégica y gobierno corporativo de Fhoresp, destacó que esta baja en la actividad comercial se hizo particularmente evidente durante los fines de semana, coincidiendo con la creciente cantidad de casos de intoxicación reportados en el país.

El Ministerio de Salud brasileño confirmó hasta el domingo por la noche un total de 225 denuncias por presuntos envenenamientos relacionados con bebidas alcohólicas adulteradas, de las cuales 192 ocurrieron en el estado de San Pablo. Dentro de este estado, se han confirmado 14 muertes y otras 178 están bajo investigación.

En total, 15 personas han fallecido a causa de estas intoxicaciones, con dos muertes confirmadas en San Pablo y trece en proceso de investigación, según informó el Ministerio de Salud.

Ante esta situación, el ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, recomendó en una entrevista: “Hasta que no se aclare completamente el alcance de estos delitos, la gente debería abstenerse de beber bebidas destiladas”. Añadió además que “nuestra recomendación es que la gente evite las bebidas alcohólicas, especialmente si no está absolutamente segura del origen de la bebida”.