Un violento accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este domingo 8 de marzo en el departamento Capital y dejó como saldo dos personas heridas. El siniestro ocurrió alrededor de las 2.30 sobre calle Coll Oeste, pasando la primera entrada del barrio Universitario.

De acuerdo con los primeros datos del hecho, un automóvil marca Volkswagen Gol Trend, de color blanco, y una motocicleta Rouser NS 200 circulaban en la misma dirección, de este a oeste. En ese momento, el conductor del auto intentó girar hacia la izquierda para ingresar hacia el norte por una calle proyectada.

Durante esa maniobra se produjo la colisión con la motocicleta que circulaba a su costado. Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes del rodado menor fueron despedidos y cayeron sobre el pavimento.

En la moto viajaban un adulto y un menor de edad. Ambos sufrieron distintas lesiones producto del choque. El conductor del vehículo menor presentó heridas de mayor consideración, especialmente en una de sus piernas.

Tras el siniestro, personal policial intervino en el lugar para asistir en el procedimiento y ordenar el tránsito en la zona. Las actuaciones quedaron a cargo de efectivos de la Comisaría 27, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el choque.