Un operativo de rutina en el departamento de Rivadavia culminó con una detención que destapó un caso pendiente con la Justicia. Este lunes 22, alrededor de las 11:50 horas, efectivos de la Policía de San Juan se movilizaron a la intersección de las calles Almirante Brown y Laprida, luego de recibir un llamado que alertó sobre un sujeto que estaba causando disturbios en la vía pública.

Cuando el personal policial llegó al lugar, se encontró con un hombre que alteraba la tranquilidad de la zona. Inmediatamente, los agentes procedieron a entrevistarlo para identificarlo. El sujeto, que dijo llamarse Alejandro Ariel Quintero, de 37 años, con domicilio en el Barrio Frondizi, de Rivadavia, respondió a las preguntas de los efectivos.

La situación dio un giro cuando, en el marco del procedimiento, los policías consultaron los datos de Quintero en el sistema Sicof para verificar sus antecedentes personales. Los resultados de la búsqueda arrojaron una sorpresa: el hombre tenía un pedido de captura vigente emitido por la Fiscalía UFI Cavig desde el año 2021. La causa por lesiones y daños, se tramitó bajo la intervención del fiscal Miguel Gay y con la participación de la jueza de Garantía, doctora. María Gema Guerrero.

La orden de arresto indicaba que Quintero era buscado por un caso de violencia de género desde el 12 de octubre del año 2021. La denuncia que motivó el pedido de captura se relacionó con hechos de lesiones y daños, lo que demostró la gravedad de los antecedentes del hombre. En ese momento, la situación pasó de ser una simple contravención a un caso de mayor relevancia penal.

Una vez que los efectivos confirmaron la existencia del pedido de captura, procedieron a la detención formal de Quintero, quien quedó bajo custodia policial. El detenido fue trasladado y alojado en la Comisaría 23ª del barrio Rivadavia Norte, donde quedó a disposición de la justicia.