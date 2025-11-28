Sigma S.A., una de las compañías locales que continúa ampliando sus áreas administrativas, lanzó una nueva búsqueda laboral orientada a sumar talento joven a su equipo. En esta oportunidad, la empresa abrió un proceso de selección para cubrir el puesto de Auxiliar de Recursos Humanos, una posición clave dentro del funcionamiento interno y el desarrollo del personal.

La convocatoria está dirigida a estudiantes avanzados de carreras como Contador Público, Administración de Empresas o disciplinas afines, es decir, perfiles que ya cuenten con una base sólida de formación y que busquen adquirir experiencia concreta en el sector de Recursos Humanos. El rol propuesto ofrece la oportunidad de trabajar dentro de un entorno profesional, con tareas vinculadas a la gestión administrativa, el acompañamiento en procesos de reclutamiento y la colaboración en actividades vinculadas al clima laboral y la comunicación interna.

Uno de los puntos centrales de la búsqueda es la proactividad, un requisito indispensable para desempeñarse en áreas donde la dinámica de trabajo implica resolver consultas, gestionar documentos, asistir en procesos y adaptarse a los cambios que surgen en la operativa diaria.

Además, se solicita dominio del paquete Office, una herramienta fundamental para quienes se desempeñan en puestos administrativos. El uso de procesadores de texto, planillas de cálculo y presentaciones forma parte del trabajo cotidiano en Recursos Humanos, por lo que la empresa entiende que esta habilidad es un requisito básico para garantizar un desempeño eficiente.

También se destaca la importancia de contar con buenas habilidades comunicacionales, tanto para la interacción interna con el equipo como para el trato con otros sectores de la empresa. En este sentido, Sigma S.A. valora especialmente la actitud resolutiva y la predisposición para trabajar de manera colaborativa, ya que el área de Recursos Humanos es una de las que más interacción mantiene con distintas áreas y niveles de responsabilidad dentro de la compañía.

Los interesados en participar del proceso de selección deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico rrhh@sigmasa.com, colocando en el asunto del mensaje: Auxiliar RRHH. La empresa recomienda mantener el CV actualizado, claro y orientado a la experiencia o formación relacionada con tareas administrativas o áreas afines.