Durante las tormentas eléctricas, las subidas repentinas de tensión representan un riesgo importante para los aparatos eléctricos del hogar. Expertos señalan que ciertos electrodomésticos pueden sufrir daños irreparables si permanecen conectados, incluso cuando están apagados.

El televisor es uno de los dispositivos que más atención requiere en estos casos, ya que es especialmente vulnerable a las descargas eléctricas que pueden ingresar por el enchufe o los cables externos como antenas o conexiones de cable.

Publicidad

Es importante entender que apagar un aparato no es suficiente para evitar daños. Aunque el dispositivo esté apagado, si sigue conectado a la toma de corriente o a cables externos, la corriente puede ingresar y causar desperfectos.

Por eso, la recomendación principal es desenchufar completamente los electrodomésticos, retirando tanto el enchufe de la toma de corriente como cualquier cable externo conectado. Solo así se garantiza que el aparato esté protegido hasta que la tormenta haya pasado.