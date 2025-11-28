La Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) suspendió este viernes todas sus actividades tras recibir un correo electrónico que advertía sobre un inminente ataque armado dentro de una de sus sedes. El mensaje, enviado desde la cuenta “Belcebu 764”, incluía amenazas explícitas, descripciones del supuesto arsenal a utilizar y fotografías de rifles, lo que generó alarma inmediata entre autoridades, docentes y estudiantes.

Según detalló la institución, el correo llegó simultáneamente a múltiples dependencias de la UNLP y contenía frases como: “Voy a ir armado para asesinar a tanta gente como sea posible y luego suicidarme”, además de asegurar que llevaría una escopeta, explosivos y armas blancas para “acribillar” a quienes se encontraran en el edificio.

Ante la gravedad de la advertencia, las autoridades evacuaron de inmediato la sede ubicada en diagonal 78, a metros de Plaza Rocha, y suspendieron las clases mientras se activaba el protocolo de emergencia. La Policía Bonaerense y la Policía Federal desplegaron un fuerte operativo preventivo en distintas facultades, supervisado por la guardia edilicia de la universidad.

El vocero de la UNLP, Gonzalo Albín, confirmó que la amenaza “sorprendió a todos” y que se realizó la denuncia correspondiente apenas se detectó el correo. El caso quedó bajo investigación del Juzgado Federal N°1, a cargo de Alejo Ramos Padilla, quien ordenó medidas para rastrear el origen del mensaje y determinar si se trata de una amenaza real o un intento de generar pánico.

Mientras avanza la investigación judicial, la universidad permanece en estado de máxima alerta y continúa trabajando con las fuerzas de seguridad para garantizar la protección de estudiantes y trabajadores.