Una rama de gran porte cayó este martes 6 de enero por la siesta en plena avenida Libertador, entre calles Catamarca y avenida Alem, en la vereda de la Escuela Superior Sarmiento, en Capital. El desprendimiento afectó de manera directa la circulación vehicular en una de las arterias más transitadas de la provincia.

Según pudo constatar DIARIO HUARPE, se trató de una rama de mora de importantes dimensiones que se desplomó sin provocar lesiones a peatones ni a conductores que circulaban por la zona. Tampoco resultaron afectados quienes aguardaban el colectivo en las paradas cercanas.

La caída cayó en la calzada y complica el tránsito. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

La rama cayó a mitad de la calzada, en sentido este-oeste, y ocupa aproximadamente media mano, lo que genera retenciones y obliga a los automovilistas a reducir la velocidad y maniobrar para continuar su recorrido.

Hasta el momento, no se registraba la intervención de personal policial ni de cuadrillas municipales para el retiro del árbol caído.