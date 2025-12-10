Los talleres de teatro de la UNSJ presentarán sus obras en Rawson

El ciclo formativo anual del Taller de Teatro Universitario llega a su momento culminante con la tradicional Muestra de los Procesos Creativos, un evento que abre las puertas del trabajo íntimo de los talleres para compartirlo con la comunidad. Las funciones se realizarán en el Teatro Oscar Kümmel (Mendoza 2773, Villa Krause), en cogestión con la Municipalidad de Rawson, bajo la coordinación de las docentes Gema Arias y María Carrizo.

Este cierre no se trata de una obra terminada, sino de una "apertura de proceso", un formato valioso donde el público puede apreciar las propuestas escénicas en desarrollo. Los trabajos están basados en textos de autor, adaptados a las particularidades y el recorrido de cada uno de los dos niveles que conforman el taller.

Cronograma de las presentaciones

La muestra se dividirá en dos jornadas, cada una dedicada a un nivel formativo:

📆 Jueves 11 de diciembre - 21:30 hs. Nivel 2 (Avanzado): En esta función, los alumnos con mayor trayectoria en el taller presentarán el fruto de su investigación y entrenamiento anual. Participan: Fer Espejo, Dante Avecilla, Agustín Hierrezuelo, Jose Rey, Marcela Zarate, Vale Bitch, Silvina García, Gisela de la Torre, Anahí del Valle, Laura García, Natán Alsina, Franco Castro, Agos Adaro García, Fika Jalil y Charly Rodriguez.

📆 Viernes 12 de diciembre - 21:00 hs. Nivel 1 (Principiantes): La segunda noche estará protagonizada por quienes dieron sus primeros pasos en la técnica teatral durante este año, mostrando sus descubrimientos y aprendizajes iniciales. Participan: Juan C. Gomez, Aluhe Navarro, Lía Pereyra, Luna Sanchez, Magalí Lafuente, Nahir Coria, Milita Galván, Paula Roldán, Camila Nahir Arce Hajjar, Lucas Peña, Ale Aciar, Seba Sanchez Pareja, Mario Rodriguez, Melina Luparelo y Bárbara Indira.



Un espacio de formación y comunidad

El Taller de Teatro Universitario se consolida como un punto de encuentro cultural y formativo esencial en Rawson, ofreciendo un espacio accesible para la exploración artística. Estas muestras finales son la celebración de un año de trabajo, riesgo y construcción colectiva, y representan una oportunidad única para que la comunidad conozca de cerca la vitalidad de la escena teatral local en formación.

La invitación está extendida para disfrutar de estas dos veladas especiales, donde el proceso creativo es el verdadero protagonista. La entrada es libre y gratuita, invitando a todos a ser parte de este cierre de ciclo.