YPF avanza en la digitalización de sus servicios al anunciar que permitirá la compra de combustibles y productos con Bitcoin y otras criptomonedas en su red de estaciones de servicio. Esta iniciativa, que se implementará a través de la app oficial de la petrolera, la convierte en la primera empresa del sector en Argentina en ofrecer esta modalidad de pago.

El sistema funcionará mediante un código QR que el usuario deberá escanear para seleccionar la criptomoneda con la que desea abonar. La operación será procesada por un exchange que convertirá automáticamente el monto a pesos al tipo de cambio vigente, evitando así la volatilidad característica de estos activos tanto para la estación de servicio como para el cliente.

Según informó el periodista Andrés Sanguinetti, esta nueva funcionalidad se gestionará completamente desde la App YPF y contará con el respaldo tecnológico del Banco Santander para las transferencias, integrando la infraestructura bancaria tradicional con el ecosistema digital de la petrolera.

Para utilizar este servicio, los usuarios deberán tener una cuenta bancaria en dólares a su nombre. Los fondos serán transferidos desde esta cuenta hacia una cuenta corriente en dólares de YPF Digital (YPFD) en el Banco Santander, permitiendo que el dinero ingrese al sistema y pueda ser utilizado para realizar pagos con criptomonedas.

Esta medida se suma a la reciente posibilidad de abonar en dólares a través de la aplicación, reforzando la estrategia de YPF para adaptarse a nuevas formas de consumo y consolidar su transformación digital. La compañía busca así ampliar las opciones de pago y responder al creciente uso de activos digitales en el país.

El anuncio llega en un momento de recuperación para Bitcoin, que tras una etapa de caídas se mantiene en torno a los 87.000 dólares. Aunque no ha alcanzado sus máximos históricos, muchos operadores consideran que este nivel podría ser un piso de estabilización para la criptomoneda.

Con esta iniciativa, YPF marca un precedente en el sector petrolero argentino y podría incentivar que otras empresas adopten sistemas similares en los próximos meses, generando un impacto significativo en la forma en que se realizan las transacciones vinculadas a combustibles y productos asociados.