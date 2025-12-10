"El cobre es estratégico": la visión de San Juan tras la apertura minera de Mendoza

Desde San Juan, provincia líder de la minería argentina, se observa la reciente aprobación del proyecto cuprífero en Mendoza como la confirmación de una estrategia regional y la apertura de una nueva etapa de desarrollo conjunto. Las autoridades sanjuaninas han destacado el hecho no como un evento aislado, sino como la validación de un camino trazado hace años, en el que la cooperación interprovincial ha sido un pilar fundamental.

La perspectiva del gobierno de San Juan: validación y oportunidad estratégica

Para el gobernador Marcelo Orrego, la decisión mendocina representa un punto de inflexión que trasciende lo provincial. En sus declaraciones, el mandatario ha enfatizado que este logro es, en parte, fruto del trabajo de articulación previo. “Es muy importante, porque Mendoza es parte de la Mesa del Cobre”, señaló Orrego, jerarquizando el rol de este espacio de diálogo como catalizador del cambio. “Y por supuesto, los mendocinos también entienden que en este tiempo no alcanza con solo eso. Ese espacio que ha abierto Mendoza ahora lo va a también poner como protagonista”.

La creación de la Mesa del Cobre se erige, desde esta mirada, como un factor determinante que influyó para que Mendoza diera el paso histórico. Este ámbito de trabajo conjunto entre provincias mineras habría permitido compartir experiencias, estándares y una visión común sobre el potencial estratégico del mineral, allanando el camino para la decisión política final en la provincia vecina.

Orrego proyecta que este complemento será fructífero: “Y ese complemento que va a tener con San Juan va a ser realmente con muchas oportunidades y vamos a generar entre ambas partes, no solo con Mendoza, podría decirle también con Catamarca, con Salta, con Jujuy, provincias que tienen enormes oportunidades”.

San Juan como pivote del cobre argentino

La reacción sanjuanina se fundamenta en una posición de liderazgo incontestable dentro del escenario minero nacional. El gobernador Orrego ha proporcionado datos que ubican a su provincia en el centro de la futura producción cuprífera: “De los 10 proyectos de cobre que existen en Argentina, 6 se encuentran en la provincia de San Juan”. Además, ha destacado que más del 54% de las exploraciones de todo el complejo minero realizadas en el país se han ejecutado en territorio sanjuanino, cifra que asciende a más del 70% en lo exclusivamente referido al cobre.

Este posicionamiento no es casual, sino el resultado de una política de estado de larga data. El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, ha recalcado la experiencia acumulada: “San Juan teniendo más de 20 años de minería podemos aportar nuestra experiencia”. Esa experticia es la que hoy se ofrece a Mendoza y al resto de las provincias del llamado triángulo del cobre, en un gesto de cooperación que busca fortalecer al sector en su conjunto.

Una visión integral: minerales críticos y transición energética

El análisis desde San Juan enmarca el desarrollo minero dentro del desafío global de la transición energética. Orrego ha sido claro al definir la jerarquía de los minerales: “La transición energética es parte de los desafíos que tiene el mundo, se precisan dos minerales críticos el litio es táctico y el cobre es estratégico”. Esta calificación del cobre como elemento estratégico subraya su importancia para la electromovilidad, las redes de energía renovable y la infraestructura del futuro.

San Juan no solo se visualiza como proveedor de ese mineral crítico, sino también como generador de la energía limpia necesaria para su producción sostenible. “San Juan está muy bien ubicada porque no solo combinamos el cobre, sino además somos el primer productor de energía fotovoltaica del país”, explicó Orrego. Esta combinación virtuosa entre recurso mineral y energía renovable es presentada como el modelo a seguir, capaz de reducir la huella de carbono de la industria y ofrecer una “trazabilidad” ambientalmente responsable al mundo.

De un hito provincial a un proyecto regional

La aprobación del proyecto PSJ Cobre Mendocino es interpretada desde San Juan como la primera gran concreción de una visión regional compartida. La Mesa del Cobre funcionó como el espacio donde se germinó esta confianza. La experiencia y el liderazgo técnico-sanjuanino se perfilan ahora como activos para apoyar el desarrollo mendocino. Y el contexto global de demanda de cobre y energía limpia valida el camino emprendido.

El mensaje final es de consolidación de un bloque: lo que inicia Mendoza fortalece a San Juan, y viceversa, proyectando a la región noroeste como un actor clave en el mapa minero y energético del siglo XXI. El éxito del proyecto mendocino dependerá, en gran medida, de continuar aprovechando esta sinergia interprovincial que ya ha demostrado su valor.