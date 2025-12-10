El Tribunal Colegiado de Impugnación ratificó este miércoles 10 de diciembre la condena a prisión perpetua para el oficial Ricardo Rodríguez, de la Comisaría 12°, por el homicidio agravado del camionero Federico Orihuela ocurrido en Valle Fértil durante un operativo de seguridad en febrero de 2024. El fallo fue unánime y establece que Rodríguez cumplirá su condena en el Servicio Penitenciario Provincial.

El hecho se produjo durante el evento automovilístico Safari tras Las Sierras, cuando Orihuela, un camionero de La Rioja, se dio a la fuga para evitar que le secuestraran su camión por falta de documentación. Rodríguez disparó más de 30 veces contra el vehículo en la Ruta 510, generando un riesgo real para terceros y otros efectivos. Las pericias balísticas confirmaron que todos los impactos ingresaron al camión desde el exterior, y no hubo evidencia de que la víctima disparara o amenazara a los policías.

La defensa del oficial, encabezada por Martín A. Zuleta, solicitó la nulidad del fallo alegando “sesgo de confirmación” por parte del presidente del tribunal de juicio, interrupciones indebidas a testigos y prejuicio hacia Rodríguez. Sin embargo, los jueces del Tribunal de Impugnación concluyeron que las intervenciones fueron aclaratorias y permitidas por el Código Procesal Penal, donde o existieron violaciones al debido proceso ni a la imparcialidad.

El Tribunal sostuvo además que Rodríguez violó el protocolo de uso racional de la fuerza, que prohíbe disparar desde o hacia un vehículo en movimiento salvo riesgo inminente para la vida, y calificó su conducta como un uso desmedido y abusivo de la fuerza letal. Por su parte, la pericia de absorción fue considerada un indicio inespecífico y afectado por contaminación, y ningún testigo confirmó la presencia de un arma o disparos desde el vehículo de la víctima.

El crimen había sido calificado desde un principio por la fiscalía UFI Delitos Especiales como homicidio doloso agravado por tratarse de un funcionario policial.