El vínculo entre el Kun Agüero y Sofía Calzetti se fortaleció con el nacimiento de su hija, Olivia, quien tiene un año y tres meses y a quien muestran con frecuencia en redes. No obstante, ha trascendido la información de que la pareja estaría en un momento delicado y atravesando "una crisis bastante turbulenta".

La noticia fue difundida por Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live. El periodista introdujo la información generando misterio, al señalar: "Quiero abrir el programa de hoy con un enigmático fuerte que tiene que ver con una separación en el mundo del espectáculo o por lo menos lo que es a esta hora, una fuerte crisis entre dos famosos".

Luego, Etchegoyen reveló el motivo de la tensión: "A mi me dicen que hace meses están mal por una infidelidad de él a ella, que intentaron pelearla pero que no pudieron y es una cuestión de días que lo hagan público". Acto seguido, dio a conocer los nombres de los protagonistas, señalando que estaba hablando "del Kun Agüero y Sofía Calzetti, que hace un año fueron padres de Olivia y que en el mientras tanto pasaron cosas". La pequeña Olivia nació el 13 de septiembre de 2024.

El periodista aclaró que el detonante directo de la ruptura no fue un engaño, pero sí indicó que hubo una traición: "El detonante de la separación no es un engaño, pero si me dicen que hubo una traición de él a ella con una influencer que por ahora voy a preservar el nombre". Etchegoyen aseguró tener mucha información sobre la identidad de la persona y los pormenores de la historia. Aunque el periodista se comunicó con la pareja, indicó que "prefieren no contestar por ahora".

El conflicto provocó que, tras enterarse de la situación, la pareja tuviera un "impasse". El comunicador concluyó que, si bien intentaron volver a la normalidad con el paso del tiempo, "nunca se pudo recomponer la relación".