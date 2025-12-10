Bitcoin alcanzó un valor cercano a los US$92.000 en la jornada del miércoles, impulsado por las expectativas que genera la reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, que finaliza ese mismo día y definirá el rumbo de las tasas de interés.

Según datos de Binance, la criptomoneda principal experimentó un repunte tras un período de fragilidad, pero aún mantiene cierta cautela en el mercado. La clave para consolidar un rally alcista de fin de año será superar la barrera de los US$95.000.

El comportamiento de Bitcoin está estrechamente vinculado a la decisión de la Fed. Un eventual recorte en las tasas podría favorecer la liquidez y potenciar a los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas. Sin embargo, un mensaje prudente o estricto por parte del banco central podría frenar el avance de inmediato.

Además de Bitcoin, otras criptomonedas muestran tendencias alcistas. Ethereum (ETH) creció un 6,6% y se ubicó en US$3.331. Entre las altcoins, Lido Staked Ether (STETH) lideró con una suba del 6,5%, seguida por Solana (SOL) con un incremento del 2,9%.

El mercado se mantiene cauteloso ante la constante salida de fondos de los ETF vinculados a criptomonedas, que fueron una fuerza importante durante el año. En este contexto, la reunión de la Fed es considerada un evento decisivo para el rumbo de los activos digitales.

En relación a las últimas novedades, Texas se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en incorporar Bitcoin a sus reservas oficiales, marcando un hito en la adopción institucional de la criptomoneda. Por otro lado, el ETF de Bitcoin gestionado por BlackRock sufrió retiros por casi US$3.000 millones, reflejando la volatilidad y el dinamismo del mercado.

Finalmente, la Fed bajó las tasas por tercera vez desde septiembre y mantiene la proyección de un único recorte para 2026, lo que alimenta la expectativa sobre cómo impactará esta política en los mercados financieros y en las criptomonedas.