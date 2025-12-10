El regalo inesperado de L-Gante a Wanda Nara en un día especial

Wanda Nara conmemora sus 39 años en un ambiente de verdadera calma, un contraste notable con años anteriores. Pese a que sus conflictos con Mauro Icardi y los problemas derivados de esa separación siguen vigentes, la empresaria logró encontrar el equilibrio que buscaba hace tiempo.

La figura mediática se siente plena, feliz y se encuentra enamorada de Martín Migueles. Además, celebra en armonía total con Maxi López, está acompañada por sus cinco hijos y se encuentra trabajando, rodeada de amistades en la Argentina.

Su teléfono se llenó de saludos desde la mañana, pero fue el de L-Gante el que generó una verdadera sorpresa. Aunque su vínculo amoroso terminó hace tiempo, la conexión entre la pareja nunca se rompió del todo, si bien se enfrió considerablemente. El cantante reconoció ante Moria Casán que si bien dejaron de hablar a diario, el contacto se mantiene ocasionalmente, razón por la cual no dudó en enviarle un saludo especial.

L-Gante había reflexionado previamente sobre la profundidad de sus sentimientos por ella, enfatizando que su vínculo fue genuino: "Mi amor por Wanda fue verdadero. Al menos yo siempre lo sentí así". La distancia, según él, fue una decisión sana tomada debido a algunas diferencias.

Al ahondar en las razones del quiebre, el artista señaló que Wanda siempre se mostró sincera, pero cree que la parte mediática de la empresaria fue el principal obstáculo para la relación. El músico buscaba tranquilidad, detallando: "Convivir todos los días con un rumor o con un problema nuevo... yo buscaba la paz y no era por ahí". Además, él manifestó que sentía la necesidad de un cambio y había muchos temas asociados al ex de Wanda sobre los que prefería no opinar. "Yo necesitaba un cambio y había muchas cosas con el ex que yo prefería ni opinar", sentenció.

A pesar del afectuoso saludo de cumpleaños, L-Gante prefiere mantener a Wanda Nara solo como un recuerdo positivo de su pasado, indicando que, si bien la aprecia, no volvería a establecer una relación de pareja con ella: "No volvería con ella pero la aprecio".