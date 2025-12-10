El entrenador Eduardo Magallanes no se guardó nada y lanzó fuertes críticas tras su sorpresiva salida de Unión de Rawson. En declaraciones a Radio Sarmiento, el DT habló de deudas, manejos internos, intervenciones políticas y hasta del accionar de la barra brava dentro del club.

Según Magallanes, su desvinculación se produjo a través de un llamado telefónico de un hombre identificado como Alexis Rodríguez, quien está ligado a la hinchada del Azul y está ahora a cargo del club, sin ninguna explicación formal. “No me dio motivo, no me dio nada”, aseguró.

El técnico reveló que la situación de Unión venía complicándose desde hacía tiempo y mencionó la intervención de personas vinculadas al municipio de Rawson. “Esta persona de nombre Alexis, de la Famosa Banda de Unión, ahora está liderando la institución. Tiene vínculos muy estrechos con el secretario de Obras, Facundo Cosma, y también con la intendencia. Y manejan al club a su manera”, denunció.

Magallanes también relató conflictos con el manejo de los jugadores y cuestionó la intromisión de dirigentes en decisiones técnicas. “Querían sacar al capitán, Elías Oballes, poner a otros jugadores, traer chicos de afuera con promesas de casa y comida. También querían sacar a Luciano Riveros, el goleador y trajeron jugadores de afuera. Yo dije: ‘Acá va a jugar el que tenga que jugar”, explicó.

Además, el DT dejó en claro que no hubo amenazas directas, pero sí presiones constantes desde la supuesta dirigencia y la barra. “No hablábamos. Yo les pedía la fruta, les pedía las cosas que tenían que llevar y ya no las llevaban, ya no querían llevar la utilería al Parque de Mayo, porque el primer día de cada entrenamiento, íbamos al Parque de Mayo y ellos tenían que llevar la utilería. Ya no querían llevar nada”, agregó.

Sobre su relación con la dirigencia actual, Magallanes dijo que siempre trabajó enfocado en su equipo, sin involucrarse en conflictos internos. “Lo único que hacía era ir a trabajar, planificar y volver a casa. No conocía a los que habían agarrado el club, no sabía quiénes eran, no me interesaba”, sostuvo.

El entrenador también reclamó la deuda pendiente y dejó un mensaje claro: “Que me paguen lo que me deben y que sigan manejando así si creen que está bien. La bronca que tengo es enorme, 83 puntos sacamos este año. Lo mejor que me puede pasar es que el equipo salga campeón, y les deseo lo mejor”.

Con estas declaraciones, Magallanes no solo reveló tensiones internas y conflictos económicos, sino también un panorama de fuerte intervención política y de hinchada en la gestión de Unión de Rawson, dejando un manto de incertidumbre sobre el futuro del club.