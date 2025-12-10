Con una inversión que supera los 55 millones de dólares, se inauguró oficialmente esta mañana la segunda y crucial etapa de modernización del Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en Las Chacritas, departamento 9 de Julio. El acto, encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y el CEO de Aeropuertos Argentina 2000, Daniel Kechibachian, marca la culminación de un proceso de años que posiciona a la terminal aérea sanjuanina con estándares operativos y tecnológicos similares a los de los principales aeropuertos del país.

Una obra larga y compleja que culmina

Los trabajos, ejecutados finalmente por la empresa mendocina Procon tras una licitación en 2021, demandaron más de tres años de ejecución y forman parte del proyecto integral iniciado en 2017 dentro del programa nacional "Revolución de los Aviones". El camino estuvo plagado de desafíos: desde problemas geotécnicos en los cimientos que detuvieron a la constructora inicial (Petersen, Thiele y Cruz) hasta los frenos impuestos por la pandemia de COVID-19 en 2020.

Daniel Ketchibachian, CEO de AA 2000. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

A pesar de las demoras, el resultado final fue celebrado con orgullo. Daniel Kechibachian, CEO de Aeropuertos Argentina 2000, expresó textualmente: "Estamos súper orgullosos y contentos de estar hoy viviendo y admirando este aeropuerto tan lindo". Reconoció que la obra "se demora un poco más de lo que nos hubiese gustado", pero enfatizó que "cuando ves el final decís que vale la pena, ¿no?", destacando el desafío de "trabajar con un aeropuerto funcionando".

Los números del crecimiento y la oportunidad chilena

El Gobernador aportó datos contundentes que justifican la inversión: la obra suma "más de 5.000 metros cuadrados, poco más, casi 6.000" y se da en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda. "Este periodo en relación al periodo anterior se ha elevado el incremento de los vuelos, casi más de un 15%", reveló, agregando que "San Juan [fue] entre los tres destinos que más se incrementaron" en todo el país comparando agosto del año pasado con agosto de este año.

Marcelo Orrego, gobernador de San Juan. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

Este crecimiento exige preparación para "nuevas oportunidades", y la más inmediata es la reconexión con Chile. Orrego fue claro sobre su importancia: "estoy convencido que la conectividad es fundamental para el turismo y por supuesto Chile es un país que tiene un bolsillo de comercio importante". Recordó el programa piloto con camiones de harina por el Paso de Agua Negra y visualizó un futuro con "un tráfico importante de personas y de flujo". "Somos complementarios", afirmó sobre la relación binacional, subrayando la necesidad de "fortalecerlos cada día más".

Infraestructura de primer nivel: detalles de la modernización

Esta segunda etapa incluye intervenciones determinantes que suman cerca de 5.000 metros cuadrados renovados:

Nuevo Sector Internacional: La pieza central es un área de embarque internacional totalmente nueva y adaptada a normas globales, con una manga moderna. Es la clave para recuperar la categoría internacional del aeropuerto.

Tecnología y Seguridad: Incorporación de un nuevo sistema de control de RX y tecnología de última generación para reforzar la operación diaria.

Capacidad Operativa: Instalación de dos nuevas cintas de equipaje para agilizar los procesos en horarios pico y la ampliación del área de Migraciones.

Accesibilidad: Diseño y adecuación de espacios para garantizar accesibilidad plena a personas con discapacidad.

Obras Complementarias: Esta fase se suma a obras anteriores concluidas en 2019, como la completa repavimentación de la pista principal y de calles de rodaje, la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves (de 22.000 a 42.000 m²) y la expansión del estacionamiento vehicular (de 110 a 274 cocheras).

Kechibachian describió el resultado como "un aeropuerto que hace que hoy no tengamos límite de crecimiento".

Servicios centrados en el pasajero

El directivo de AA2000 destacó que la inversión se materializa en una mejor experiencia para el usuario. "Yo digo que es un antes y un después, ¿no? Para el que lo conocía", afirmó. Los nuevos servicios incluyen locales comerciales con marcas locales e internacionales, un "restaurante espectacular" y, en el área de arribos, una fuerte apuesta al turismo con múltiples rentadoras de auto y servicios orientados al visitante.

Con esta inauguración, el Domingo Faustino Sarmiento completa su segunda gran reconstrucción (la primera fue tras el terremoto de 1977) y se consolida como la puerta de entrada moderna que San Juan necesita para capturar las oportunidades de crecimiento turístico, comercial y de conectividad que tanto el sector privado como el gobierno provincial visualizan en el horizonte inmediato.