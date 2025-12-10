Fabián Mazzei reveló la interna oculta entre Araceli González y Adrián Suar

El conflicto que involucra a Araceli González y Adrián Suar fue reavivado recientemente, después de que ella expusiera en notas periodísticas que Suar “no fue bueno con ella después de su separación”. Ante las críticas que recibió González por supuestamente "no soltar" la polémica, su actual pareja, Fabián Mazzei, salió a defenderla y apuntó fuertemente contra el gerente de El Trece.

Mazzei se refirió a las críticas que la actriz recibió, especialmente de figuras como Laura Ubfal y Santiago Riva Roy. El actor admitió que, si bien "No sufro cuando Araceli da notas, pero no me gusta escuchar comentarios desubicados o que alguien diga alguna b..., ahí me enojo". Refiriéndose a las recurrentes acusaciones de no dejar atrás el conflicto, Mazzei fue categórico: "Ella hizo un descargo para Laura Ubfal y otra persona que le hablaban de soltar. Siempre dice eso, hace 25 años, entonces basta".

Publicidad

El actor insinuó que existe una verdad oculta que cambiaría la percepción del público sobre la ruptura, señalando que la imagen pública está invertida: "A veces veo que el bueno es el malo y el malo es el bueno". Añadió, sin dar detalles, que hay una compleja "interna" desconocida, y aunque dijo "no me quiero meter ahí, pero en algún momento se sabrá", dejó una advertencia: "Te puedo asegurar que soltar no es del lado ella, en un par de meses, quizás verán".

Mazzei explicó la razón del silencio de González en el pasado: la protección de su hijo. "En su momento ella no habló y cuidó mucho la salud mental de su nene, pero él ahora está grande". El actor enfatizó que, en muchas ocasiones, "los matrimonios se separan y ponen a los hijos en el medio y eso no le gusta a nadie". Por esta razón, "Ara priorizó a su hijo", pero ahora, ya que "Toto ya es grande, ella tiene derecho a decir lo que quiera". Además, defendió a Araceli de los ataques de la prensa, luego de que Santiago Riva Roy la llamara "cobarde" e "hipócrita", a lo que Mazzei replicó: "Araceli no lo es".

Publicidad

Respecto a su carrera profesional, se le preguntó a Mazzei sobre la supuesta interferencia de Suar para evitar que trabajara en Polka o El Trece, tal como lo había sugerido Araceli González. Mazzei respondió con cautela, asegurando que "En el único lugar que no trabajé fue en Polka, pero puede ser una decisión mía, nada más". Si bien reconoció que "La gente toma decisiones y son personales, que no tiene nada que ver con el trabajo", también abordó la posibilidad de un encuentro con Adrián Suar, asegurando que le daría la mano: "Siempre se cruza a alguien y no se da el encuentro. Le daría la mano. El tema no es mío, es con Ara".