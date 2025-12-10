Desde Noruega, el presidente Javier Milei conmemoró este miércoles su segundo aniversario al frente del Gobierno con un breve mensaje en su cuenta de X. “Muchas gracias por estos dos años”, escribió, acompañado de una foto junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La imagen fue tomada durante la caravana del 10 de diciembre de 2023, cuando Milei asumió formalmente la presidencia. En la postal se lo ve saludando desde el automóvil oficial, con la banda presidencial puesta y rodeado de la multitud que acompañó el acto.

Paralelamente, los ministerios elaboraron un balance de los dos años de gestión, destacando los principales logros y desafíos de la administración, mientras el presidente se encuentra cumpliendo actividades oficiales en Noruega.

