La gestión municipal de Rawson atraviesa horas de reacomodamientos internos tras concretarse dos movimientos de alto impacto en la estructura que conduce el intendente Carlos Munisaga. Este miércoles, el jefe comunal tomó juramento a Rubén Rueda como nuevo secretario de Hacienda, en reemplazo de Evelyn Madueño, y presentó oficialmente a Emiliano Rivero como el secretario Legislativo del Concejo Deliberante, cargo que ocupará desde el 10 de diciembre y reemplazará a Ángel Torres. Ambos desembarcos reorganizan áreas neurálgicas del Ejecutivo y del ámbito legislativo municipal.

En el caso de Madueño, la ahora exsecretaria había presentado su renuncia semanas atrás, argumentando motivos personales que finalmente llevaron al intendente a aceptar la dimisión. Su salida se produjo en términos institucionales prolijos, aunque deja un vacío significativo dentro del equipo económico. Muy distinto fue el recorrido de Ángel Torres, quien dejará la Secretaría Legislativa tras haber sido denunciado el año pasado por agredir a un proveedor municipal, situación que derivó en un proceso judicial que terminó afectando la dinámica de trabajo en el Concejo.

Durante la ceremonia oficial, Munisaga destacó el rol desempeñado por Madueño en estos dos años de gestión. Señaló que su labor se caracterizó por “responsabilidad, compromiso y dedicación, con los que acompañó cada avance de nuestra gestión”. En ese marco, justificó la designación de Rueda al frente de Hacienda: “Junto a ella, hemos tomado la decisión de designar a Rubén Rueda para desempeñar fielmente el cargo de secretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Rawson, de quien no tengo dudas trabajará con mucho esfuerzo, como lo viene haciendo”.

Rueda, de 40 años, es contador público, docente y profesional con más de dos décadas de trayectoria en el sector público y privado. Fue Contador General y luego secretario de Hacienda y Finanzas del Municipio de Jáchal entre 2015 y 2023. En Rawson, venía desempeñándose como subsecretario de Gestión y Desarrollo de Personal, donde se destacó por la organización de equipos técnicos y la planificación administrativa. Tras asumir, expresó: “Hoy asumo un gran desafío con el compromiso de llegar a todos los vecinos de la mejor manera y optimizar los esfuerzos para que la gestión del intendente Carlos Munisaga pueda alcanzar sus objetivos en los dos años que restan”.

El segundo movimiento importante se dio en el Honorable Concejo Deliberante. Allí, el actual director de Deportes, Emiliano Rivero, asumirá como secretario Legislativo en reemplazo de Torres. La toma de posesión del cargo será este jueves, durante la apertura de sesión en el recinto municipal.

Con estos cambios, la cúpula municipal se reconfigura de cara a la segunda mitad del mandato de Munisaga, con nuevas figuras llamadas a sostener y acelerar la agenda de gestión en Rawson.