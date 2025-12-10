El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una Alerta Amarilla por tormentas aisladas para la provincia de San Juan, vigente desde la tarde-noche de este miércoles y extendiéndose durante toda la jornada del jueves 11 de diciembre. El organismo advierte sobre la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos que podrían afectar la normalidad en partes de la provincia.

Pronóstico detallado y evolución

Según el informe del SMN, las condiciones comenzarán a deteriorarse durante la tarde y noche de este miércoles. Se pronostican tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación entre el 10% y el 40%. Las temperaturas serán elevadas, con máximas de 32°C, acompañadas por vientos del sector sur con intensidades entre 13 y 22 km/h.

La situación persistirá durante todo el jueves 11 de diciembre, con un patrón inestable en todas las franjas horarias:

Madrugada: Tormentas aisladas continuarán, con una temperatura mínima de 20°C.

Mañana: Se esperan chaparrones, manteniéndose la probabilidad de lluvias.

Tarde y Noche: La condición de tormentas aisladas se restablecerá, con una máxima de 29°C en la tarde. Los vientos rotarán entre el sur y el este, manteniendo intensidades moderadas (13-22 km/h) de manera constante.

¿Qué significa una Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla implica un nivel de riesgo leve a moderado. Se emite para fenómenos meteorológicos que son previsibles, pero que podrían potencialmente ocasionar daños y riesgos en la zona anunciada. Las recomendaciones principales para la población son:

Mantenerse informado: Seguir las actualizaciones oficiales del SMN y de Defensa Civil provincial.

Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

Tener precaución al circular, ya que la lluvia puede reducir la visibilidad y generar acumulación de agua en calles y rutas.

Asegurar objetos en patios y balcones que puedan ser arrastrados por el viento.

Revisar desagües y canaletas para evitar anegamientos.

Se recomienda a la población sanjuanina tomar los recaudos necesarios ante la posibilidad de lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento en momentos puntuales. La inestabilidad prevista para las próximas 24 horas sugiere la conveniencia de planificar las actividades teniendo en cuenta esta perspectiva meteorológica.