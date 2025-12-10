La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la suspensión de la venta, uso y distribución de una serie de productos de limpieza y de insumos médicos tras detectar diversas irregularidades que ponen en riesgo la salud pública.

La medida afecta a múltiples partidas de artículos domisanitarios y equipamientos quirúrgicos tras inspecciones realizadas en la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Mar del Plata, donde se encontraron faltas en registros, fallas en el rotulado y problemas en la procedencia de los productos.

En particular, mediante la Disposición 9039/2025, se ordenó la prohibición de comercialización de varios lotes de la línea Swell, que incluye limpiadores desodorantes, desinfectantes, suavizantes para ropa, cloro concentrado, gel clorado, aguas lavandinas, desengrasantes, quita sarro y detergentes, todos elaborados por Grupo JAC S.A.

Además, la ANMAT inició un sumario sanitario contra esta empresa y su director técnico, José María Rizzi, por la venta de productos sin registro vigente y por utilizar etiquetas distintas a las aprobadas oficialmente.

Las irregularidades surgieron tras una inspección en la planta ubicada en Malvinas Argentinas, donde el Departamento de Domisanitarios constató que algunos productos carecían de inscripción válida y presentaban incumplimientos en su fabricación y etiquetado. También se detectó que la mercadería circulaba entre distintas jurisdicciones sin la documentación adecuada.

Como resultado, se prohibió a Grupo JAC S.A. elaborar, fraccionar, importar y exportar productos domisanitarios hasta que regularice su situación ante la autoridad sanitaria.

Por otra parte, la Disposición 9017/2025 estableció una medida similar sobre insumos médicos, específicamente las Puntas de Shaver marcas Smith & Nephew y Stryker, distribuidas por la empresa TECNOPROT, cuyo responsable es Jorge Mauricio Duarte.

Durante una inspección en el establecimiento de Mar del Plata, el personal de ANMAT halló diversos materiales médicos —como arpones, puntas de shaver, elementos de osteosíntesis, prótesis de cadera y rodilla, y cemento quirúrgico— cuya procedencia no pudo ser acreditada. El responsable afirmó desconocer el origen de estos insumos.

Las verificaciones posteriores con las empresas titulares de los registros —Valmi S.R.L. para Smith & Nephew y Stryker Corporation Sucursal Argentina— confirmaron que estos productos no fueron distribuidos por sus representantes oficiales.

Ante la imposibilidad de certificar la legitimidad de los insumos, la ANMAT concluyó que se trata de productos en infracción que representan un riesgo para los pacientes. Por ello, prohibió a TECNOPROT realizar traslados interjurisdiccionales hasta contar con la habilitación correspondiente.