La relación de confianza que unió durante años a Gustavo David Domínguez Palma con la familia de una adolescente sanjuanina terminó por quebrarse cuando salió a la luz que el joven, de 22 años y empleado como delivery, había intentado obtener una foto íntima de la chica de 15 años. Ese episodio, originado en un intercambio digital, derivó este miércoles 10 de diciembre en una condena de seis meses de prisión en suspenso mediante un juicio abreviado.

El caso se reconstruyó a partir del relato que la adolescente compartió en un espacio de acompañamiento institucional dentro de la escuela. Su testimonio activó los protocolos internos y motivó que un familiar radicara la denuncia, dando inicio a la causa judicial. Allí se determinó que el acusado había iniciado contacto por Instagram, donde le solicitó una fotografía de sus pechos, y que luego insistió de manera presencial al cruzarse con ella en la vivienda que solía visitar por su amistad con el hermano de la víctima.

La investigación comenzó bajo la figura de abuso sexual, pero la Fiscalía recalificó los hechos como grooming al confirmarse que la interacción digital tenía como fin obtener contenido sexual. Esa modificación permitió avanzar hacia un acuerdo abreviado, instancia en la que Domínguez Palma reconoció su responsabilidad penal. En sus últimas palabras ante el tribunal señaló que asumía las consecuencias del delito cometido.

Durante la audiencia, la familia de la menor expresó que la confianza se había destruido de forma irreversible, dejando constancia del daño emocional y del quiebre de un vínculo que existía desde la infancia. La prohibición de acercamiento al domicilio se mantuvo vigente y quedó incorporada entre las condiciones que el condenado deberá cumplir durante el período de prueba.

La sentencia no implica prisión efectiva, aunque obliga al joven a respetar estrictas reglas de conducta. El expediente detalla que estas medidas buscan garantizar la protección de la víctima y evitar cualquier tipo de contacto futuro. Desde el ámbito escolar, donde se detectó inicialmente la situación, se consignó que la intervención se realizó conforme a los lineamientos y priorizando el cuidado de la estudiante.