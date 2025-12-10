La verdad oculta: Thiago Medina mostró la cicatriz de su accidente

Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano, sacudió las redes sociales con una publicación cruda y necesaria, buscando enfrentar los mensajes que cuestionaban la verdad sobre su accidente. El mediático publicó una fotografía en la que se observa una impactante cicatriz que le recorre el abdomen. Además de la marca en el abdomen, Medina tiene otra más en la costilla, según lo que compartió.

Cansado de la incredulidad, el joven decidió exponer la gravedad de sus heridas y aseguró que sus cicatrices le salvaron la vida. "Para todos los que me mandan que es todo mentira, que no tengo ni una cicatriz, acá está, para que vean que no miento. Y tengo otra más en la costilla. Gracias a estas dos cicatrices me salvaron la vida. Gracias a Dios", escribió con firmeza,.

Detrás de la imagen de su espalda cruzada por una cicatriz, existe una historia estremecedora que tuvo lugar a mediados de septiembre, cuando Thiago protagonizó un violento accidente en moto en la zona de Moreno, tras chocar contra un automóvil. El impacto lo dejó con lesiones gravísimas, incluyendo fracturas y daños internos, y requirió múltiples intervenciones, entre ellas la extirpación del bazo. Thiago pasó 28 días internado, muchos de ellos en terapia intensiva, sedado y con un pronóstico reservado.

En su muro, Medina amplió su descargo, enfatizando la importancia de seguir con vida: "Lo que es saber que gracias a estas cicatriz sigo vivo. Es algo que me va a marcar para toda la vida. También saber que todo lo que pasé fue por algo". Para el ex concursante, poner en duda una situación tan fuerte representa una falta de respeto. "Subo esto para que vean que no fue teatro ni nada de eso espero que con esto ya se le vayan todas las dudas que tenían y decir gracias a Dios estoy acá y a todos ustedes que oraron y pidieron por mi", concluyó.