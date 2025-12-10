Este miércoles se disputarán las semifinales del torneo de fútbol femenino de San Juan con encuentros que prometen emociones en ambas canchas: San Martín se enfrentará a Minero a las 17 en el predio Emmanuel Mas, mientras que Palermo jugará contra 9 de Julio a las 15 en cancha de Centenario.

La jornada llega en un contexto de controversia tras la nota presentada por el Club Minero, que había anunciado su intención de no presentarse a disputar el encuentro alegando compromisos personales de algunas jugadoras. Sin embargo, la Liga Sanjuanina de Fútbol rechazó el petitorio, aclarando que el reglamento vigente no contempla excusas de índole laboral, académica, institucional o personal para reprogramar partidos.

“La Mesa Directiva del Fútbol Femenino, presidida por la Sra. Verónica Alfaro, se dirige a ustedes con motivo de la nota recientemente presentada por su institución respecto a la programación del partido correspondiente a la semifinal del torneo”, expresa el comunicado oficial. La Liga recordó que el único cambio en la fecha del encuentro se produjo debido a precipitaciones intensas en la provincia, y que la reprogramación se realizó estrictamente dentro de lo que establece el reglamento, siendo la única fecha disponible para cumplir con la normativa.

Con polémica instalada por el club Minero, las semifinales se jugarán con normalidad este miércoles y con la expectativa de definir a los finalistas que lucharán por el título de la temporada.