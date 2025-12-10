Publicidad
Provinciales > Empleo

Trielec lanzó una búsqueda laboral en San Juan

La empresa Trielec abrió una convocatoria para incorporar un Analista Contable en San Juan. Buscan un perfil organizado, con experiencia en tareas administrativas y contables y dominio de herramientas fiscales. 

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Trielec especificó que los postulantes deben ser estudiantes avanzados de carreras vinculadas a las Ciencias Económicas. Foto: Gentileza

Trielec, la reconocida firma dedicada a materiales eléctricos en San Juan, anunció una nueva oportunidad laboral destinada a sumar talento a su equipo. La empresa abrió una búsqueda para cubrir el puesto de Analista Contable, orientada a personas organizadas, con capacidad de análisis y marcada atención al detalle.

El perfil requerido deberá asumir diferentes responsabilidades relacionadas con la gestión contable y administrativa de la compañía. Entre las tareas principales se encuentran la liquidación de sueldos, la liquidación de impuestos nacionales y provinciales, además de actividades contables generales como conciliaciones bancarias, colaboración en la confección de estados contables y asistencia en diversas funciones administrativas.

Respecto a los requisitos, Trielec especificó que los postulantes deben ser estudiantes avanzados de carreras vinculadas a las Ciencias Económicas, Administración de Empresas o disciplinas afines. También deberán contar con al menos dos años de experiencia en posiciones similares y un manejo sólido de las normativas contables y fiscales vigentes.

La búsqueda exige además conocimientos avanzados de Excel, así como dominio de plataformas clave utilizadas en la provincia, como ARCA, DGR San Juan y SIAP, herramientas fundamentales para la gestión impositiva y de documentación fiscal.

Quienes cumplan con los requisitos y deseen postularse podrán enviar su currículum al correo seleccion@trielec.com.ar, indicando en el asunto: ANALISTA CONTABLE.

