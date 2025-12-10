Trielec, la reconocida firma dedicada a materiales eléctricos en San Juan, anunció una nueva oportunidad laboral destinada a sumar talento a su equipo. La empresa abrió una búsqueda para cubrir el puesto de Analista Contable, orientada a personas organizadas, con capacidad de análisis y marcada atención al detalle.

El perfil requerido deberá asumir diferentes responsabilidades relacionadas con la gestión contable y administrativa de la compañía. Entre las tareas principales se encuentran la liquidación de sueldos, la liquidación de impuestos nacionales y provinciales, además de actividades contables generales como conciliaciones bancarias, colaboración en la confección de estados contables y asistencia en diversas funciones administrativas.

Respecto a los requisitos, Trielec especificó que los postulantes deben ser estudiantes avanzados de carreras vinculadas a las Ciencias Económicas, Administración de Empresas o disciplinas afines. También deberán contar con al menos dos años de experiencia en posiciones similares y un manejo sólido de las normativas contables y fiscales vigentes.

La búsqueda exige además conocimientos avanzados de Excel, así como dominio de plataformas clave utilizadas en la provincia, como ARCA, DGR San Juan y SIAP, herramientas fundamentales para la gestión impositiva y de documentación fiscal.

Quienes cumplan con los requisitos y deseen postularse podrán enviar su currículum al correo seleccion@trielec.com.ar, indicando en el asunto: ANALISTA CONTABLE.