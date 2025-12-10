Claudio Úbeda continuará como técnico de Boca en 2026

Boca ya tomó una decisión para su futuro inmediato: Claudio Úbeda seguirá siendo el entrenador del Xeneize durante la temporada 2026. La confirmación llegó este miércoles, apenas tres días después de la eliminación en semifinales del Torneo Clausura, donde el equipo cayó 1-0 frente a Racing en la Bombonera.

Pese al golpe deportivo, la continuidad del “Sifón” se venía perfilando. Tanto el Consejo de Fútbol, encabezado por Juan Román Riquelme y con Marcelo Delgado como nexo directo con el plantel, había transmitido internamente su confianza en el proyecto incluso antes de la derrota ante la Academia.

Sin embargo, el paso final llegó desde adentro del vestuario. Luego de una reunión entre el cuerpo técnico y el grupo de jugadores, la respuesta fue positiva y el plantel respaldó la continuidad de Úbeda. Ese apoyo fue determinante para cerrar la decisión.

Con este respaldo doble, de la dirigencia y del plantel, el DT encarará el armado del próximo Boca con la mira puesta en la revancha deportiva y la búsqueda de mayor regularidad. La continuidad del Sifón también permitirá sostener el proceso de juveniles que viene promoviendo al plantel profesional.

Ahora, el desafío será transformar la confianza en resultados durante 2026, en un año donde Boca estará obligado a competir y volver a pelear por títulos.