Publicidad
Publicidad

Huarpe Deportivo > Apertura y Clausura

Definidos los grupos para el próximo torneo: dónde están Boca y River

El destino de Boca y River ya tiene forma: los caminos al título en 2026 prometen cruces vibrantes y sorpresas.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Definición de la suerte para los grandes y los clásicos de 2026.

Las dos zonas que corresponden tanto al Torneo Apertura como al Clausura del próximo año fueron sorteadas este miércoles al mediodía. Se definieron los grupos para los certámenes, aunque se aclara que la localía cambiará entre el Apertura y el Clausura. Los resultados del sorteo determinan el fixture de los grandes protagonistas, incluyendo a River y Boca, así como los clásicos.

Zona A:

La Zona A quedó conformada por Boca, San Lorenzo, Independiente, Platense, Defensa y Justicia, Central Córdoba, Lanús, Riestra, Talleres, Estudiantes, Instituto y Gimnasia de Mendoza.

Publicidad

Zona B:

Por su parte, la Zona B incluirá a River, Racing, Argentinos, Aldosivi, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Belgrano, Gimnasia de La Plata, Estudiantes de Río Cuarto, Independiente Rivadavia, Huracán, Rosario Central, Sarmiento y Tigre. A estos equipos se suman Newell's, Unión y Vélez, completando el listado de la Zona B.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS