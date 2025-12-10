Definidos los grupos para el próximo torneo: dónde están Boca y River

Las dos zonas que corresponden tanto al Torneo Apertura como al Clausura del próximo año fueron sorteadas este miércoles al mediodía. Se definieron los grupos para los certámenes, aunque se aclara que la localía cambiará entre el Apertura y el Clausura. Los resultados del sorteo determinan el fixture de los grandes protagonistas, incluyendo a River y Boca, así como los clásicos.

Zona A:

La Zona A quedó conformada por Boca, San Lorenzo, Independiente, Platense, Defensa y Justicia, Central Córdoba, Lanús, Riestra, Talleres, Estudiantes, Instituto y Gimnasia de Mendoza.

Zona B:

Por su parte, la Zona B incluirá a River, Racing, Argentinos, Aldosivi, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Belgrano, Gimnasia de La Plata, Estudiantes de Río Cuarto, Independiente Rivadavia, Huracán, Rosario Central, Sarmiento y Tigre. A estos equipos se suman Newell's, Unión y Vélez, completando el listado de la Zona B.