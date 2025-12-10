Leo Sbaraglia detrás de una famosa: a qué rubia intentó conquistar

En medio de la celebración de los Martín Fierro de Cine y Series, Sabrina Rojas, la conductora de la alfombra roja, se convirtió en la persona "más elogiada de la noche". Paradójicamente, el suceso ocurrió justo cuando Luciano Castro optó por retrasar su llegada al evento para no cruzarse con ella.

Fue en este contexto donde la panelista Karina Iavícoli deslizó en Intrusos que existía una "cierta tensión" entre Rojas y Leonardo Sbaraglia cuando el actor desfiló por la red carpet. Esta percepción de una conexión fue compartida por terceros, ya que Iavícoli relató en Pasó en América que "Mucha gente que estaba ahí me dijo que había una energía linda entre ellos".

Rojas, al hablar en Pasó en América, no ocultó su impresión sobre el actor, a quien admiraba "desde Clave de Sol" y confesó: "Cuando se fue de la alfombra roja, le dije a Tartu que es muy buen mozo". La conductora destacó la sencillez del actor, comentando que tuvo que "esperar mucho porque estaba María Becerra y fue tan terrenal, tan amoroso".

La interacción entre ambos, según Rojas, se mantuvo en el ámbito profesional: "Hablamos detrás de cámara, le hicimos muchas preguntas de la serie". Sin embargo, la actriz minimizó rápidamente las especulaciones románticas, aclarando que la duración del encuentro fue mínima: "Nos cruzamos solo en la alfombra roja. Después no me lo crucé en la fiesta ni nada, de solo entrevistarlo diez minutos, no puedo creer que se digan estas cosas".

En tono de broma, Rojas descartó un romance, sintiendo que no era el tipo de persona para él: "No me mandó mensajes, yo soy muy popular para un Sbaraglia". A pesar de esto, la conductora resaltó la calidad del trabajo del actor y su admiración por él, opinando que: "Yo creo que Sbaraglia era uno de los merecedores del Martín Fierro de Oro".