El matrimonio Roitman-Montaner y la regla de los 21 días que lo salva

El matrimonio entre Stefi Roitman y Ricky Montaner siempre ha estado expuesto a la intensa vorágine de los proyectos artísticos, los viajes constantes y la atención mediática. Esta combinación de agendas exigentes y ausencias frecuentes podría haber puesto a prueba la relación. Sin embargo, la pareja ha implementado una estrategia clara para asegurar que la distancia física no desgaste su conexión: una "regla de oro" o "acuerdo concreto" que establecieron para minimizar el riesgo de crisis.

Stefi Roitman, durante su participación en el programa de streaming Antes que Nadie de LUZU, reveló el pacto al que llegaron para mantener viva la cercanía. El acuerdo consiste en un límite estipulado para el bienestar individual y conyugal: un máximo de 21 días de separación física.

Este límite funciona como un plazo tras el cual la pareja procura volver a coincidir, ya que, según aclaró Stefi, el desgaste aparece rápidamente si se excede el período: "Ya en el día 22, empezás como que ‘un malentendido’ o ‘no me respondiste’".

El punto de inflexión para establecer esta "regla de oro" no fue un momento arbitrario, sino que surgió cuando Stefi sintió la necesidad de reconectar con su individualidad y relanzar sus proyectos personales. Ella misma recordó el momento de tensión: "¿En qué momento él iba a esperar que yo le diga: ‘Mirá, mi amor, este año me voy a ir a vivir a Madrid?’".

A pesar de admitir la existencia de esa crisis inicial, la comunicación fue la herramienta principal para superarla. Stefi relató cómo se abordó la situación: "Crisis, charla con mi esposo. Mi amor, necesito salir a comerme el mundo de nuevo, porque me lo estaba comiendo, pero de un lugar más cómodo". La actriz y modelo enfatizó que ella es "una persona muy libre, soy una persona muy independiente desde siempre" y que está "materializando lo que me pide el alma". Además, destacó la importancia de la ayuda de su pareja en este proceso: "Y el apoyo es muy importante de una persona que amás".

Stefi aseguró que la decisión de conservar su esencia personal y proponer un pacto concreto, como el límite de la distancia, terminó fortaleciendo la relación. Sobre lo que han construido en pareja, la artista fue enfática: "Lo que yo he creado con él es de las cosas que más orgullosa me hace sentir. En una pareja donde hay comunicación, hay respeto, admiración. Vamos a construir esto como dejando al otro también esa individualidad tan importante".