El Gobierno ofrece importante recompensa por los jubilados desaparecidos en Chubut

A casi dos meses desde la desaparición de Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, el Gobierno Nacional decidió ofrecer una recompensa de $5.000.000 por cada uno, con el fin de obtener datos que permitan localizar a la pareja. Ambos jubilados fueron vistos por última vez el 11 de octubre en la provincia de Chubut.

Juana y Alberto habían iniciado una relación meses antes y tenían planeado asistir a la celebración del 125 aniversario de Camarones. Partieron desde Comodoro Rivadavia hacia ese destino, pero su camioneta Toyota Hilux fue encontrada abandonada el 17 de octubre en Zanjón de Visser, un área de difícil acceso ubicada a seis kilómetros de la costa y a quince kilómetros de la Ruta Nacional Nº 3. El vehículo estaba semi enterrado en barro, con el cierre centralizado activado y sus pertenencias dentro, aunque faltaban los teléfonos celulares.

Publicidad

La última señal de sus teléfonos móviles se registró el 11 de octubre a las 09:53, desde entonces no se sabe nada sobre su paradero. Juana Morales es descrita como una mujer de contextura robusta, 1,60 metros de altura, tez trigueña y cabello castaño oscuro ondulado con flequillo. Por su parte, Alberto Kreder tiene contextura delgada, mide 1,75 metros, tez blanca, cabello corto castaño oscuro y ojos verdes.

El Ministerio de Seguridad, a través de una resolución oficial, confirmó que la camioneta encontrada tiene dominio NSP-455, con cúpula color champagne. La investigación está encabezada por el fiscal Cristian Olazábal, quien baraja tres hipótesis principales: una ausencia voluntaria de las personas, un accidente que haya provocado la desaparición o que hayan sido víctimas de un hecho delictivo.

Publicidad

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, señaló que “cuando pasa el tiempo, la hipótesis de la pérdida accidental puede mutar hacia un posible homicidio, pero hasta ahora no hay evidencia que indique intervención de terceros”. Además, destacó que aún se aguardan los resultados de los análisis de ADN recolectados para determinar si hubo una tercera persona involucrada en el vehículo.

Tras el anuncio oficial de la recompensa, Laura Kreder, hija de Alberto, expresó que representa “una esperanza más, una luz en tanta oscuridad” y espera que motive a alguien que haya visto algo a animarse a hablar. Añadió: “Necesitamos una pista, un dato, algo que nos abra una puerta”.

Publicidad

En cuanto a la demora en los resultados de las pericias biológicas, Laura manifestó su frustración: “Es desesperante. Pasaron dos meses y todavía no se puede saber si alguien más iba arriba. No entiendo por qué demora tanto”. Finalizó con la esperanza de que esta información ayude a reconstruir qué sucedió con sus padres.

Quienes cuenten con información sobre el caso pueden comunicarse al número de emergencias 911, a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, o dirigirse a la comisaría más cercana.