Un cambio silencioso, sin anticipo público y con impacto político. Así fue la modificación en el gabinete municipal de Rivadavia que se conoció en las últimas horas y que tomó por sorpresa a buena parte del arco político del Gran San Juan. La comuna confirmó oficialmente la asunción de Ricardo Slavutzky como nuevo secretario de Hacienda, en reemplazo de Osvaldo Martín, un funcionario clave desde el inicio de la gestión.

Lo llamativo del movimiento no fue solo el nombre del reemplazante, sino el contexto: hasta el anuncio formal no se había comunicado la existencia de una vacante ni una salida inminente. Osvaldo Martín formó parte del núcleo duro del equipo técnico que acompañó a Sergio Miodowsky desde la campaña, cuando aún no había llegado a la intendencia, y fue uno de los pilares en el armado económico y financiero del municipio durante los primeros años de gobierno.

Desde los canales oficiales de la Municipalidad de Rivadavia se buscó bajar el tono político del recambio y se aclaró que Martín continuará dentro del organigrama comunal, aunque con un nuevo rol. Según se informó, seguirá vinculado como contratado en el área técnica, desde donde tendrá un papel central en el proceso de transición y acompañamiento del nuevo secretario de Hacienda durante los primeros meses de gestión.

La designación de Slavutzky se inscribe en una serie de movimientos que comenzaron a registrarse en distintas comunas de San Juan, coincidentes con el inicio de la segunda mitad de los mandatos municipales, que concluyen en 2027. En ese marco, varios intendentes optaron por introducir cambios en áreas sensibles con el objetivo de oxigenar sus gabinetes, reordenar equipos y dar un nuevo impulso a la gestión.

En Capital, Juan Sansó asumió recientemente como nuevo secretario de Gobierno; en Caucete se produjo la renuncia de la directora de Deportes, Carina Sánchez; mientras que en Jáchal se concretó la llegada de Cristian Agudo a la Secretaría de Hacienda. En todos los casos, los recambios respondieron a lecturas políticas y de gestión propias de un tramo clave del mandato.