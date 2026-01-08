Tras las intensas lluvias que afectaron a San Juan, Vialidad Nacional informó que la Ruta Nacional 150, en el tramo que va de Astica a Marayes hacia Valle Fértil, se encuentra intransitable.

Según el comunicado oficial, la acumulación de agua y barro en la calzada hace imposible la circulación segura por este sector, por lo que se recomienda a los conductores evitar el tránsito hasta que se realicen las evaluaciones técnicas correspondientes y se despeje la ruta.

El tramo afectado es clave para el acceso a Valle Fértil desde el sur de la provincia, y se espera que las autoridades realicen trabajos de limpieza y mantenimiento en cuanto las condiciones climáticas lo permitan.

Vialidad Nacional instó a los transportistas y viajeros a reprogramar sus itinerarios y mantenerse informados por los canales oficiales, evitando tomar caminos alternativos no habilitados que puedan presentar riesgos adicionales.

Por su parte, se recuerda que la prudencia al volante y el respeto a las alertas oficiales son fundamentales para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.